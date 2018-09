YouTube: olvidan presurizar cabina de avión y decenas de pasajeros sangran por la nariz y las orejas [VIDEO]

El terror de los pasajeros se difundió a través de YouTube. Los tripulantes de la compañía india Jet Airways olvidaron un paso esencial: presionar un solo botón que activa la presurización de la cabina. La negligencia del personal desencadenó una hemorragia masiva entre 38 pasajeros del vuelo 9W 697, quienes horrorizados se dieron cuenta que la sangre fluía de su nariz y orejas.

El avión de la compañía originaria de la India transportaba a 166 personas desde Bombay a Jaipur y regresó a Bombay casi una hora después de su despegue tras el incidente que se ha viralizado a través de YouTube.

El clip de YouTube permite observar una cabina en silencio con los pasajeros utilizando máscaras de oxígeno. Todos ellos se ven muy angustiados tras la aparición de síntomas alarmantes.

Los pasajeros han recibido asistencia médica a su regreso al continente. "La tripulación de cabina del vuelo ha sido cesada, en espera de la investigación", ha dicho un portavoz de Jet Airways en un comunicado.

A pesar de que Jet Airways es la segunda aerolínea más grande de la India no es la primera vez que se hallan envueltos en un caso de negligencia. Ya en enero de este año la aerolínea suspendió a dos pilotos por abandonar brevemente la cabina en pleno vuelo durante una violenta disputa

Vale precisar que la industria del transporte aéreo ha experimentado un auge en los últimos años en la India, ya que existen 1.25 mil millones de habitantes, entre los cuales surge una clase media que viaja más. El mercado de las aerolíneas está creciendo en la India en aproximadamente un 20% anual.

@jetairways Flight 9W 697 made an emergency landing back in Mumbai. Airplane lost pressure immediately after taking off...scores of passengers including me bleeding from nose....no staff to help...no announcement on board to wear the oxygen mask.passengersafety completelyignored pic.twitter.com/vO9O95aMCP