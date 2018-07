Argentina: Nahir Galarza es sentenciada a cadena perpetua por asesinar a su novio

Cadena perpetua. A sus cortos 19 años, Nahir Galarza fue sentenciada por la Justicia argentina por asesinar de dos disparos a su novio, Fernando Pastorizzo, el pasado 29 de diciembre.

Fue el Tribunal de Gualeguaychú el que consideró que Galarza sí quiso matar a su pareja, siendo desmentida su versión de la acusada, quien había afirmado que fue un accidente.

PUEDES VER Argentina: fiscalía pide cadena perpetua para joven que asesinó a su novio

Durante la lectura de la sentencia, el tribunal confirmó que “fueron tiros intencionados y dirigidos”, por lo cual decidió condenarla por homicidio calificado por el vínculo.

Además, la describió como "autora penalmente responsable del delito de homicidio calificado por ser una persona con la que mantenía una relación de pareja". En esta parte, la contradicción salió a la luz luego de que ella afirmara que solo se trataba de un vínculo ocasional, omitiendo declarar que tuvo una relación de 4 años con su novio.

Este crimen conmocionó a todo el país argentino. Todo comenzó cuando Galarza y Pastorizzo tuvieron una fuerte discusión antes de Navidad y días después la joven lo cita para conversar. En ese momento, Galarza sacó el arma de su padre, se subió a la moto de su novio y le dio dos tiros, siendo el último en la frente.

"Ni siquiera se me cruzó por la cabeza que iba a morir. Me enteré cuando me llamó la mamá. Se me paró el corazón, porque me llamaba ella. Ahí me enteré lo que había pasado. Me preguntó si había estado con él y ahí me dijo que había fallecido", relató Nahir en el juicio.

A pesar de que ese mismo día se presentó en una comisaría para declarar que había asesinado a su novio, cuando dio su testimonio a los jueces, Nahir Galarza cambió su versión por completo.