México

Precio del dólar en México vía Banco Azteca: tipo de cambio a pesos mexicanos hoy, miércoles 20 de agosto

El 20 de agosto de 2025, el tipo de cambio del dólar en el mercado mexicano supera los 17 pesos.

Conoce cómo es el cambio del dólar en México hoy miércoles 20 de agosto.
Conoce cómo es el cambio del dólar en México hoy miércoles 20 de agosto. | Foto: Composición LR

El 20 de agosto de 2025, el tipo de cambio del dólar se fija en 17,85 pesos en el mercado México, lo que indica una notable estabilidad, pese a las que las condiciones monetarias globales son restrictivas. En este panorama, no se prevén variaciones significativas en su valor en el corto plazo.

Banco Azteca se ha consolidado como una entidad financiera con mayor credibilidad en México. En la actualidad, el tipo de cambio del dólar se sitúa en 17.85 pesos para la compra y 19.35 pesos para la venta. Esta ligera fluctuación en la cotización refleja los márgenes habituales que se presentan en el mercado minorista.

lr.pe

Así vale el dólar en México hoy, lunes 20 de agosto

La cotización del peso mexicano en el mercado interbancario se establece en 17.85 pesos. Este nivel implica un buen desarrollo de entrada de capitales, un crecimiento económico estable y la correcta gestión de política monetaria adoptada por el Banco de México.

Expertos en economía afirman que la estabilidad del tipo de cambio tiene el potencial de ser duradero, siempre que no se presenten inconvenientes en el resto de países. Un analista de BBVA México subrayó que la situación favorable se debe a la solidez de los factores internos y a un entorno internacional más predecible.

lr.pe

¿Cuánto vale el dólar hoy en Banco Azteca y otros bancos en México?

Las variaciones en las cotizaciones del dólar son evidentes entre distintas entidades financieras. Por ello, se debe considerar estas diferencias entre ellas, para tomar una decisión correcta en el cambio. Este miércoles 20 de agosto, se han registrado las tarifas del dólar en los principales bancos de México:

  • Banco Azteca: compra en 17.85 pesos, venta en 19.35 pesos
  • Afirme: compra en 17.80 pesos, venta en 19.30 pesos
  • BBVA Bancomer: compra en 17.97 pesos, venta en 19.10 pesos
  • Banorte: compra en 17.60 pesos, venta en 19.10 pesos
  • Citibanamex: compra en 18.22 pesos, venta en 19.26 pesos
  • Bank of America: compra en 17.762 pesos, venta en 19.8413 pesos

lr.pe

Factores que influyen en el valor del dólar en México

El tipo de cambio del dólar en México se ve afectado directamente por la tasa de interés establecida por el Banco de México, así como por el incremento en el envío de remesas. La influencia de la entidad en las remesas, eleva la demanda de pesos, lo que contribuye a la estabilidad económica del país.

La economía de EE.UU., los altos precios del petroleros, la inflación, la especulación financiera y los eventos geopolíticos afectan la cotización del peso frente al dólar, creando un sistema financiero global complejo.

lr.pe

¿Dónde consultar el tipo de cambio del dólar en tiempo real?

El celular y el internet nos ayudarán a seguirle la corriente a lo cambiante del clima. Por ello, resulta esencial consultar fuentes confiables y actualizadas. A continuación, se detallan las alternativas más recomendadas para acceder a esta información de forma precisa.

  • Sitio oficial del Banco de México (Banxico): proporciona la tasa de referencia oficial.
  • Aplicaciones móviles de bancos como BBVA, Banco Azteca y Citibanamex: permiten consultar los valores actuales.
  • Portales financieros especializados como Bloomberg, Investing, El Economista y Reuters: ofrecen no solo los valores, sino también análisis y proyecciones.
