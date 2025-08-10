HOYSuscripcion LR Focus

México

Último sismo de hoy, domingo 10 de agosto en México: dónde fue el epicentro según datos del Servicio Sismológico Nacional

México se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde convergen placas tectónicas, lo que provoca frecuentes movimientos telúricos.

Verifica la magnitud del sismo más reciente en México, registrado el domingo 10 de agosto.
Verifica la magnitud del sismo más reciente en México, registrado el domingo 10 de agosto. | Composición LR

La actividad sísmica se hizo presente nuevamente en México en las primeras horas de este domingo, provocando preocupación entre la población. Tal como ha sucedido en ocasiones anteriores, numerosos ciudadanos informaron sobre temblores que se sintieron en diversas regiones del país.

México, ubicado en una región de alta actividad sísmica, activó de inmediato los protocolos de monitoreo y revisión en los estados cercanos al epicentro para garantizar la seguridad de la población.

PUEDES VER: Sheinbaum confirma ayuda a Gavin Newsom por incendios en Los Ángeles: "Hay muchos mexicanos en esa zona"

Último sismo en Mexico según SSN, hoy domingo 10 de agosto

Por el momento no hay un sismo registrado en México.

PUEDES VER: Madre construyó una 'cárcel' en su casa para que sus hijos alcohólicos no salgan a tomar en México

México y su constante actividad sísmica: ¿por qué tiembla tanto?

México está ubicado en una de las regiones más activas del mundo en cuanto a movimientos telúricos: el Cinturón de Fuego del Pacífico, una franja geológica donde convergen varias placas tectónicas.

En el caso del territorio mexicano, la interacción entre las placas de Cocos, Norteamérica y Caribe es la principal causa de los frecuentes sismos. Este fenómeno hace que zonas como Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Baja California registren eventos sísmicos de forma constante a lo largo del año.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN), dependiente de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), monitorea esta actividad a través de una red conformada por más de 150 estaciones sismológicas distribuidas en todo el país. Gracias a esta infraestructura, los reportes se emiten en tiempo real y permiten a las autoridades actuar con rapidez.

