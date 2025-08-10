Último sismo de hoy, domingo 10 de agosto en México: dónde fue el epicentro según datos del Servicio Sismológico Nacional
México se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde convergen placas tectónicas, lo que provoca frecuentes movimientos telúricos.
La actividad sísmica se hizo presente nuevamente en México en las primeras horas de este domingo, provocando preocupación entre la población. Tal como ha sucedido en ocasiones anteriores, numerosos ciudadanos informaron sobre temblores que se sintieron en diversas regiones del país.
México, ubicado en una región de alta actividad sísmica, activó de inmediato los protocolos de monitoreo y revisión en los estados cercanos al epicentro para garantizar la seguridad de la población.
Último sismo en Mexico según SSN, hoy domingo 10 de agosto
Por el momento no hay un sismo registrado en México.
México y su constante actividad sísmica: ¿por qué tiembla tanto?
México está ubicado en una de las regiones más activas del mundo en cuanto a movimientos telúricos: el Cinturón de Fuego del Pacífico, una franja geológica donde convergen varias placas tectónicas.
En el caso del territorio mexicano, la interacción entre las placas de Cocos, Norteamérica y Caribe es la principal causa de los frecuentes sismos. Este fenómeno hace que zonas como Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Baja California registren eventos sísmicos de forma constante a lo largo del año.
El Servicio Sismológico Nacional (SSN), dependiente de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), monitorea esta actividad a través de una red conformada por más de 150 estaciones sismológicas distribuidas en todo el país. Gracias a esta infraestructura, los reportes se emiten en tiempo real y permiten a las autoridades actuar con rapidez.