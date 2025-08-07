Último sismo de hoy, jueves 7 de agosto en México: dónde fue el epicentro según datos del Servicio Sismológico Nacional
México, situado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, enfrenta frecuentes sismos debido a la interacción de tres placas tectónicas.
- ICE arresta en Kansas a inmigrante mexicano deportado 4 veces de EEUU: extranjero tendría vínculos con una temida pandilla
- USCIS confirma que inmigrantes serán condenados con hasta 10 años de prisión y deberán pagar multas si cometen este grave delito en EEUU
La actividad sísmica volvió a sentirse en México durante las primeras horas de este miércoles, generando preocupación entre muchos ciudadanos. Como en ocasiones anteriores, varias personas reportaron movimientos perceptibles en distintas zonas del país.
Dado que México está ubicado en una región con alta actividad sísmica, las autoridades activaron de inmediato los protocolos de revisión y monitoreo en los estados cercanos al epicentro, con el objetivo de garantizar la seguridad de la población.
PUEDES VER: Niño de 6 años queda gravemente herido tras ser atacado por pulpo gigante en acuario de Texas, EEUU: animal no lo soltaba
Último sismo en Mexico según SSN, hoy jueves 7 de agosto
No hay sismo registrado en México.
PUEDES VER: Adiós a la Green Card en EEUU: USCIS confirma que estas tarjetas ya no serán válidas para los residentes permanentes en 2025
México y su constante actividad sísmica: ¿por qué tiembla tanto?
México está ubicado en una de las regiones más activas del mundo en cuanto a movimientos telúricos: el Cinturón de Fuego del Pacífico, una franja geológica donde convergen varias placas tectónicas.
En el caso del territorio mexicano, la interacción entre las placas de Cocos, Norteamérica y Caribe es la principal causa de los frecuentes sismos. Este fenómeno hace que zonas como Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Baja California registren eventos sísmicos de forma constante a lo largo del año.
El Servicio Sismológico Nacional (SSN), dependiente de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), monitorea esta actividad a través de una red conformada por más de 150 estaciones sismológicas distribuidas en todo el país. Gracias a esta infraestructura, los reportes se emiten en tiempo real y permiten a las autoridades actuar con rapidez.