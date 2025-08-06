HOY
Últimas Noticias del Perú y el Mundo en larepublica.pe

USA

"Todo sabe horrible sin ellos": hombre se vuelve viral tras exigir el regreso de inmigrantes mexicanos a EEUU

El influencer Mikey Genchi lamentó que la ausencia de inmigrantes mexicanos estaría afectando la gastronomía en Estados Unidos, según su experiencia personal.

Genchi destaca que los mejores platillos, incluso de cocinas italianas y chinas, son elaborados por chefs mexicanos.
Genchi destaca que los mejores platillos, incluso de cocinas italianas y chinas, son elaborados por chefs mexicanos. | Composición LR

“¿Dónde están los mexicanos?”. El influencer Mikey Genchi, residente de Phoenix, Arizona, publicó un video en el que critica duramente la repatriación de inmigrantes mexicanos. En su testimonio, aseguró que la salida de esta comunidad ha impactado negativamente la calidad de la comida en restaurantes de su ciudad y de muchas otras en Estados Unidos.

El clip, difundido en Instagram y compartido miles de veces, se volvió viral por su tono directo y por vincular el debate migratorio con un aspecto cotidiano: la comida. Genchi explicó que, en su experiencia, la mejor cocina italiana, china y mexicana que ha probado fue hecha por manos mexicanas, y denunció la pérdida de sabor en restaurantes tras notar la ausencia de estos trabajadores.

lr.pe

“Era horrible”: la queja gastronómica que encendió el debate

Mikey Genchi relató con indignación cómo su experiencia en Panda Express se convirtió en un desastre: “Todo estaba quemado. Era horrible. Así que volví al día siguiente... y no había mexicanos”. Esa fue, según él, la causa del declive: la falta de trabajadores inmigrantes.

El influencer no solo se refirió a la comida mexicana. En su video destacó que ha recibido los mejores platillos de cocineros mexicanos que trabajan en todo tipo de restaurantes: “Voy a un buffet, a un restaurante chino o italiano... si hay mexicanos en la cocina, va a estar riquísimo”.

Su afirmación más comentada fue un consejo viral: “Si buscas un buen restaurante, asómate a la cocina. Si hay un par de mexicanos, entra. Te lo garantizo, va a estar buenísimo.”

Las recientes políticas migratorias más estrictas y los procesos de repatriación acelerada han reducido visiblemente la presencia de estos trabajadores en muchas ciudades. Aunque anecdótico, el video de Genchi muestra cómo incluso los consumidores están percibiendo ese cambio: en los sabores, la atención y la calidad.

