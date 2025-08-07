Precio del dólar en México vía Banco Azteca: tipo de cambio a pesos mexicanos hoy, jueves 7 de agosto

El 7 de agosto de 2025, el dólar se cotiza a 18.61 pesos en el mercado interbancario de México, mostrando una estabilidad destacada en medio de un entorno global con políticas monetarias restrictivas. No se esperan cambios significativos en su cotización para el día.

En el sector financiero, Banco Azteca es uno de los más importantes en México. Actualmente, el tipo de cambio del dólar se encuentra en 18.61 pesos tanto para la venta como para la compra. Esta pequeña diferencia refleja los márgenes comunes en el mercado minorista.

Precio del dólar en México hoy, jueves 7 de agosto

La cotización interbancaria se sitúa en 18.68 pesos, cifra influenciada por diversos elementos. Entre los factores más significativos destacan la constante afluencia de capitales, el crecimiento moderado de la economía y la política monetaria prudente adoptada por el Banco de México.

Especialistas del sector bancario afirman que la tendencia actual del tipo de cambio tiene el potencial de mantenerse, siempre que no surjan inconvenientes en el panorama internacional. Un analista de BBVA México destacó que la estabilidad del tipo de cambio es resultado de una serie de factores internos robustos, junto con un entorno externo más predecible.

¿Cuánto cuesta el dólar hoy en Banco Azteca y otros bancos en México?

Las tarifas de cambio del dólar presentan diferencias significativas entre las diversas entidades financieras, lo que hace recomendable llevar a cabo una comparación. A continuación, se presentan las cotizaciones del dólar en algunos de los principales bancos de México para este jueves 7 de agosto:

Banco Azteca : Compra en 17.55 pesos, Venta en 19.19 pesos

: Compra en 17.55 pesos, Venta en 19.19 pesos Afirme : Compra en 17.80 pesos, Venta en 19.30 pesos

: Compra en 17.80 pesos, Venta en 19.30 pesos BBVA Bancomer : Compra en 17.75 pesos, Venta en 19.88 pesos

: Compra en 17.75 pesos, Venta en 19.88 pesos Banorte : Compra en 17.45 pesos, Venta en 18.95 pesos

: Compra en 17.45 pesos, Venta en 18.95 pesos Citibanamex : Compra en 18.03 pesos, Venta en 19.07 pesos

: Compra en 18.03 pesos, Venta en 19.07 pesos Bank of America: Compra en 17.6856 pesos, Venta en 19.685 pesos

Factores que influyen en el valor del dólar en México

El valor del dólar en México se ve afectado por múltiples factores. Las decisiones del Banco de México respecto a la tasa de interés tienen un impacto directo en la moneda local. Asimismo, el aumento significativo en las remesas juega un papel crucial al sostener la demanda de pesos, lo que ayuda a mitigar la presión sobre el tipo de cambio.

A nivel internacional, la economía de EE.UU. , los precios del petróleo y la inflación constituyen factores clave. Además, la especulación en los mercados financieros, junto con eventos geopolíticos imprevistos, tiene el potencial de alterar drásticamente la relación entre el peso y el dólar.

¿Dónde consultar el tipo de cambio del dólar en tiempo real?

Ante la fluctuación constante del tipo de cambio del dólar, es esencial consultar fuentes confiables y actualizadas. A continuación, se detallan las opciones más recomendadas para acceder a esta información.