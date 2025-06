No era un adiós: Carlos Villagrán volverá a interpretar a ‘Quico’, pese a que dijo que renunciaba a su icónico personaje

Durante su reciente visita a México, Carlos Villagrán, conocido por haber dado vida a 'Quico' en la icónica serie 'El Chavo del 8', compartió con los medios que desde hace un tiempo ya había decidido despedirse definitivamente del personaje que lo hizo famoso. Explicó que tomó esa decisión "por respeto a sí mismo y al público", ya que, a sus 81 años, no le parecía coherente seguir interpretando a un niño.

Villagrán hizo estas declaraciones ante varios medios de comunicación, quienes le preguntaron por la nueva serie sobre Chespirito, 'Sin querer queriendo'. Aunque prefirió no profundizar en el tema, comentó que confía en que el público sabrá distinguir la verdad de las posibles falsedades que, según él, podrían surgir en ese proyecto, el cual ha sido duramente cuestionado por Florinda Meza, viuda de Roberto Gómez Bolaños.

Carlos Villagrán da marcha atrás y volverá a interpretar a ‘Quico’

El cariño del público y la trascendencia que su personaje aún tiene en varias generaciones, parecen haber motivado a Carlos Villagrán a realizar un sorpresivo regreso; esta vez en Perú. Allí, 'Quico' sigue siendo un ícono entrañable para quienes crecieron viendo 'El Chavo del 8'.

La noticia fue confirmada con entusiasmo por Teleticket Perú, que anunció el esperado regreso de 'Kiko, el amigo de todos los niños', como parte del espectáculo familiar Mega Circus. Este show combina la magia del circo tradicional con personajes que marcaron época en la televisión.

Las funciones se llevarán a cabo del 25 de julio al 10 de agosto en el puerto del Callao. El espectáculo, además, promete una mezcla de nostalgia y diversión contemporánea, pensado para toda la familia. En el cartel promocional, que ya circula en la cuenta oficial de Teleticket, aparece Villagrán caracterizado como el clásico niño vestido de marinerito, despertando recuerdos entrañables en grandes y chicos.

Esto dijo Carlos Villagrán sobre ya no volver interpretar a su icónico personaje 'Quico'

Hace unos días, Carlos Villagrán volvió a dejar claro que no tiene planes de volver a ponerse el traje de 'Quico' ni de interpretarlo nuevamente, como una forma de mostrar respeto hacia el público. "Quico lo dejé hace mucho, lo repito otra vez, respeto al público, por la edad que tengo", sostuvo.

Con un toque de humor, también confesó quién considera su mayor rival. “Mi peor enemigo es un niño que aparece en televisión llamado Kiko… pero con 81 años menos”, dijo entre risas. El actor aún no ha compartido en sus redes sociales ningún detalle sobre su participación en el evento en Perú.

Cabe indicar que las entradas para las funciones de 'Kiko con Mega Circus' ya están disponibles. Los precios fueron pensados para diferentes bolsillos, y van desde los 160 hasta casi 700 pesos mexicanos, lo que equivale aproximadamente a entre 40 y 170 soles peruanos, según la zona y la fecha elegida.

¿Qué dijo Carlos Villagrán sobre la serie de Chespirito, 'Sin querer queriendo'?

Durante su reciente conversación con la prensa mexicana, Carlos Villagrán fue cuestionado sobre la nueva serie inspirada en Chespirito y los personajes de El Chavo del 8. Con franqueza, el actor respondió: “Primero, no he visto la serie. No hablo de ese tema. Les deseo de todo corazón que les vaya muy bien”.

En redes sociales han circulado rumores que señalan que tanto él como Florinda Meza serían retratados como villanos en la historia. Ante esto, Villagrán fue claro. “Yo confío en el criterio de las personas. Mi trabajo ahí está. Lo hice como Quico, ustedes me calificarían, ustedes lo querrían o no”.

También confirmó que no fue convocado para participar en el proyecto: “Nunca me contactaron, y respeto eso. Yo sigo con mi camino”. Aunque reconoció el valor que tuvo el programa en la historia de la televisión, dejó en claro que estuvo dispuesto a escuchar: “Si me hubieran llamado, habría escuchado la propuesta y luego decidiría… pero no lo hicieron”.