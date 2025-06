Hundimiento del buque Morning Midas, que transportaba 3.000 autos de China a México, genera alerta internacional

El buque de carga Morning Midas, que transportaba 3.000 vehículos nuevos a México, se hundió el martes 3 de junio cerca de las Islas Aleutianas, en Alaska, después de un incendio a bordo. El incidente, que involucró varios vehículos eléctricos e híbridos, ha generado preocupación sobre los riesgos ambientales y la seguridad en el transporte marítimo de automóviles con baterías de litio.

El acontecimiento empezó con un incendio a bordo y concluyó con la pérdida total del barco. Este suceso puso en alerta a las autoridades marítimas y ambientales. Sin embargo, no se ha detectado impactos ambientales directos. "No hay contaminación visible", mencionó el oficial de la Guardia Costera de Estados Unidos con base en Alaska, Cameron Snell.

Hundimiento del Morning Midas y su carga de 3.000 autos: alerta internacional

El incidente sucedió el martes 3 de junio, cuando la Guardia Costera recibió una alerta de emergencia a bordo del Morning Midas, que se encontraba a unos 490 kilómetros al suroeste de la isla de Adak, en Alaska. En ese momento, el buque, con una tripulación de 22 personas, fue incapaz de controlar el fuego debido a la magnitud del incendio y las condiciones climáticas adversas. Los tripulantes tomaron la decisión de abandonar el barco y refugiarse en un bote salvavidas. Fueron rescatados por un buque mercante sin reporte de heridos.

La emergencia ocasionó que el Morning Midas quedara a la deriva, expuesto al mal tiempo y a la filtración del agua, lo que agravó daños estructurales y llevó a su hundimiento en aguas internacionales a una profundidad aproximada de 5.000 metros. El buque transportaba alrededor de 700 autos, de los cuales varios eran eléctricos o híbridos. La empresa Zodiac Maritime confirmó el hundimiento y envió dos remolcadores con equipos para controlar la contaminación.

Incendio en el Morning Midas y riesgos del transporte de autos eléctricos

Al parecer, el origen del incendio está vinculado a la carga de vehículos eléctricos e híbridos. Por lo cual, ha revivido un debate sobre los riesgos del transporte marítimo de automóviles con baterías de litio, especialmente a raíz de incidentes recientes en otras rutas internacionales.

Por el momento, no se ha confirmado alguno de los automóviles fue retirado antes del hundimiento. Según informó Associated Press, Zodiac Meritime no ha respondido los mensajes enviados el martes para aclarar la situación.

Pérdida económica y preocupación por la seguridad en el transporte marítimo

La perdida de la carga del Morning Midas representa un golpe económico significativo tanto para los fabricantes como para los destinatarios en México. Sin embargo, la prioridad de las autoridades y de la empresa gestora ha sido prevenir un posible desastre ambiental, dado el potencial riesgo que podría implicar el hundimiento del buque.

Recientemente, un informe de una junta de seguridad holandesa subrayó la necesidad de mejorar las respuestas de emergencia en las rutas de navegación del Mar del Norte, tras el incendio ocurrido en 2023 a bordo de un carguero que transportaba 3.000 vehículos, incluidos casi 500 electrónicos, de Alemania a Singapur. En ese incidente, una persona perdió la vida y varias resultaron heridas, mientras el fuego permaneció fuera de control durante una semana, hasta que el barco pudo ser remolcado a un puerto de Países Bajos para su salvamento.

