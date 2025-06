Sheinbaum rechaza acusaciones de lavado de dinero y exige pruebas a EEUU: "A México se le respeta”

Sheinbaum asegura que México no se subordina a Estados Unidos y mantiene su independencia. | Composición LR

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó las acusaciones del gobierno de Estados Unidos sobre lavado de dinero a través de las instituciones financieras CIBanco, Intercam y Vector, mencionados en investigaciones por vínculos con cárteles de drogas. En su conferencia mañanera del jueves 26 de junio, Sheinbaum aseguró que no existen pruebas.

La presidenta mexicana comentó que se solicitó información al Departamento del Tesoro, ya que el principal movimiento consistió en transferencias realizadas a través de instituciones financieras de empresas chinas y mexicanas. Esta declaración fue brindada durante la presentación de los Polos del Bienestar.

El gobierno mexicano solícita más pruebas al Departamento del Tesoro de EE.UU.

Sheinbaum enfatizó que el Departamento del Tesoro no ha entregado ninguna prueba que asegure que hay lavado de dinero. "Se tiene que demostrar que hubo lavado de dinero, no con dichos, sino con pruebas contundentes", dijo la mandataria mexicana.

De igual manera, Sheinbaum indicó que México no se subordina ante Estados Unidos: "México es un gran país y la relación con Estados Unidos es de iguales, no de subordinación, no somos piñata de nadie, a México se le respeta".

Investigación mexicana sobre el lavado de dinero

Sheinbaum indicó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga a las empresas chinas que supuestamente están vinculados con el presunto lavado de dinero. Se ha descubierto que tienen convenios con México desde hace años, así como otras interacciones, que no indican actividades ilícitas.

Sheinbaum dijo al Ejecutivo Federal que, si hay pruebas de la investigación de la UIF o de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de que existe lavado de dinero, se actuará administrativamente y penalmente.

