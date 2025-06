Brenda Castro, estrella del reality Exatlón, perdió a sus gemelas después de 23 semanas de gestación: "Tengo el corazón hecho pedazos"

La atleta de México y exparticipante del reality Extalón Estados Unidos, Brenda Castro, contó a través de sus redes sociales una noticia desvastadora en torno a su embarazo. Sus gemelas, Victoria y Emilia, fallecieron en su vientre por complicaciones de salud debido a una falla genética en sus corazones. Castro tenía 23 semanas de gestación.

Tal como contó Brenda, el 11 de junio le realizaron una cesárea de emergencia después de enterarse de que sus bebés habían fallecido en su vientre. "Victoria presentó una falla en el corazón que luego afectó también Emilia", explicó Castro. El doble fallecimiento sucedió por una sobrecarga de sangre en el corazón de las bebés.

Brenda Castro había advertido de un embarazo complicado

"Tengo el corazón hechos pedazos, volver a escuchar que NO hay latido es la peor frase de mi vida", escribió con profundo desconsuelo la atleta mexicana en sus redes sociales. Asimismo, narró que tanto ella como su esposo, Carlos Martell, pudieron despedirse de ellas.

"El día de ayer me realizaron una cesárea, entré a quirófano, con mis dos bebés y salí con mis manos vacías, y mi alma rota. En el quirófano, los Doctores, nos dieron la oportunidad de verlas, abrazarlas y que Papá y Mamá, les diéramos un beso de despedida", describió en un sentido mensaje a través de su cuena en Instagram.

La atleta de México le pidió consideración a sus seguidores al abordar el tema

Brenda Castro agradeció las muestras de cariño y apoyo que recibe en momentos tan duros como estos. "Brenda querida, un abrazo al alma, siento tanto tu dolor. Todo el amor al cielo para tus muñequitas, no estás sola, estamos contigo", "Lo siento tanto, estás situaciones que no entendemos el porqué, pero por favor no pierdas la fe", son algunos de los cientos de comentarios que le dejaron en redes sociales.

Asimismo, la reconocida atleta pidió que si la ven en algún público no le hagan preguntas sobre esta gran desdicha por el dolor que le evoca esta circunstancia. “Lo único que les pido, por favor, que si me ven en la calle, en el gimnasio o en algún lugar público, no te acerques a decirme lo siento, ¿qué pasó?, ¿cómo estás?, ¿pero como? , ¿por qué?, etcétera, eso revive más este dolor, y ya no quiero más dolor en mi vida”, concluyó.