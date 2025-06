Claudia Sheinbaum y Donald Trump podrían reunirse en Canadá previo al G7: "Todo parece indicar que sí nos reuniremos"

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, anunció que es muy probable que sostenga una reunión con Donald Trump durante su participación en la próxima Cumbre del G7, que se llevará a cabo el 16 y 17 de junio en Kananaskis, Canadá. “Todo indica que sí nos reuniremos con el presidente Trump”, afirmó la mandataria este jueves desde Palacio Nacional. Asimismo, resaltó la trascendencia del encuentro bilateral con el mandatario estadounidense, en medio de un contexto geopolítico complejo y con la mira puesta en temas clave como inmigración, comercio y seguridad.

Aunque México asistirá al foro como país observador, la atención se centra en la confirmación de este encuentro con Trump, que podría marcar un nuevo tono en la relación bilateral a corto plazo. Sheinbaum también mantendrá reuniones con otros líderes internacionales y participará en un almuerzo de trabajo centrado en la seguridad energética global. No obstante, el posible diálogo con el líder republicano —quien aspira a volver a la Casa Blanca— se perfila como el momento político más significativo de su visita, con implicaciones importantes para la diplomacia y los intereses estratégicos de México.

Sheinbaum y Trump en Canadá: puntos centrales del encuentro previo al G7

La migración será uno de los temas centrales en la agenda de la reunión entre Sheinbaum y Trump. La presidenta mexicana expresó su rechazo a las políticas migratorias de Estados Unidos, especialmente las redadas contra inmigrantes trabajadores. En una reunión con el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, Sheinbaum condenó la criminalización de los inmigrantes trabajadores y propuso una reforma migratoria integral que reconozca a los mexicanos que trabajan en Estados Unidos.

Además, Sheinbaum abordará temas comerciales, incluyendo la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), y la seguridad fronteriza. La presidenta ha enfatizado la importancia de tratar la migración desde un enfoque estructural, enfrentando sus causas raíz en lugar de recurrir a políticas restrictivas.

Cumbre del G7 en Canadá estará presidida por Mark Carney

El primer ministro de canadá, Mark Carney, presidirará la cumbre del G7. Durante la cumbre se sostendrán reuniones bilaterales y se realizará un almuerzo de trabajo el 17 de junio bajo el bombre de “Energy Security: diversification, technology and infrastructure to ensure access and affordability in a changing world”.

Carney ha establecidos tres ejes importantes que se abordarán durante la cumbre:

La protección de comunidades y el entorno global mediante cooperación en seguridad y respuesta ante desastres.

El impulso a la seguridad energética .