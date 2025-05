En medio de luces y euforia, Pitbull sorprendió al público al anunciar que construirá una escuela gratuita para jóvenes en México. El proyecto forma parte de su red de instituciones educativas SLAM (Sports Leadership and Management), un proyecto educativo que busca ofrecer formación académica gratuita con enfoque en liderazgo y deportes.

El anuncio fue recibido con aplausos y ovaciones de los asistentes al Tecate Emblema, destacando una faceta filantrópica poco vista en los escenarios del pop internacional.

Durante su participación en el Tecate Emblema 2025, Pitbull sorprendió al público con un anuncio poco común en los escenarios musicales: abrirá una escuela gratuita en México. El artista, cuyo nombre real es Armando Christian Pérez, reveló que forma parte de la expansión de SLAM (Sports Leadership and Management), una red de colegios públicos sin costo con enfoque en liderazgo deportivo, creada por Pitbull en colaboración con entidades educativas en Estados Unidos. Desde su lanzamiento en Miami, el modelo ha crecido hasta tener 14 escuelas en ciudades de Florida, Nevada, Georgia y Arizona.

El intérprete de “I know you want me" anunció que ahora busca replicar este modelo en México. Aunque no especificó la ciudad o fecha de apertura, su intención de expandir SLAM al país fue clara y generó gran expectativa. La iniciativa busca atender a jóvenes mexicanos que enfrentan limitadas oportunidades de acceso a educación de calidad.

Pitbull encendió el Tecate Emblema 2025 con su show

Pitbull fue uno de los artistas más esperados del festival Tecate Emblema 2025, y no decepcionó. Su presentación de casi una hora y media estuvo cargada de energía e inició con “Don’t Stop the Party”, le siguieron otros éxitos como , “Hotel Room Service” y “I know you want me" que hicieron vibrar a miles de asistentes. A pesar que artistas como JLo y Enrique Iglesias, cantantes con los que hizo dúo en sus canciones, no estuvieron presentes, con su característico carisma y presencia escénica, mantuvo a la audiencia en constante movimiento, consolidando su lugar como uno de los actos más potentes del evento.

El show se destacó no solo por la música, sino también por la producción visual y referencias musicales de otras bandas, como “Sweet Child O’ Mine” de Guns N’ Roses y “Enter Sandman” de Metallica.

