CDMX celebra el Día de Star Wars 2025: guía de actividades gratis, concursos cosplay y más para disfrutar como un verdadero jedi

El 4 de mayo es una fecha especial para los fanáticos de Star Wars en todo el mundo, y la Ciudad de México no es la excepción. Este 2025, CDMX se transformará en un escenario galáctico lleno de actividades gratuitas para que los fanáticos de la famosa saga de George Lucas vivan una experiencia de otro planeta. Con conciertos, exposiciones, marchas y promociones especiales, los asistentes podrán sumergirse en el universo de Star Wars y disfrutar de un día lleno de sorpresas.

Además de los eventos gratuitos, CDMX contará con actividades temáticas para todas las edades, desde concursos de cosplay hasta espacios interactivos para los más pequeños. Los seguidores de Star Wars tendrán la oportunidad de compartir su pasión por la saga y, al mismo tiempo, aprovechar las ofertas especiales que se han preparado para esta fecha.

Guía de actividades y sorpresas en CDMX para celebrar el Día de Star Wars

Uno de los principales atractivos del Día de Star Wars en CDMX es la gran variedad de ofertas de actividades que abarcarán desde cafeterías hasta conciertos temáticos. Te presentamos una guía imperdible para disfrutar al máximo de esta fecha:

Función especial de “La Venganza de los Sith” en Cinépolis: desde el 24 de abril la cadena de cines proyecta el "Episodio III"

Cafetería temática en Tlatelolco, Snackwarstlate: el 3 y 4 de mayo, el establecimiento en Lerdo 284, 9A, que está ambientado como un templo jedi, realizará proyecciones, giveaway y promociones especiales. Un lugar imperdible para los fans.

Diablos Rojos, días de Star Wars en el Estadio Harp Helú: con show de drones, cosplay y fotos temáticas. El evento estará disponible del 2 al 4 de abril.

Star Wars Convention, Centro de Convenciones Churubusco: se llevará a cabo del 4 de mayo de 11 a.m hasta las 5 p.m., un espacio ideal para tomarte fotos increíbles, participar de rifas y ver piezas de colección.

Bodas temáticas en el Fan Fest Star Wars: el 3 de mayo puedes participar del evento gratuito en el Salón Lux del Deportivo SME Coapa desde las 11 a.m. hasta las 6 p.m.

Maxirodada Star Wars: este 4 de mayo alista tu bicicleta y tu mejor disfraz para recorrer la ruta que llegará hasta Lago de Guadalupe en Cuautitlán Izcalli. El evento es gratuito y contará con puntos de partida distribuidos en el Parque la Mexicana, Metrobús Chilpancingo, Torre Latino, Ángel de la Independencia, Perisur.

Star Wars Sinfónico en el Teatro Ángela Peralta: ideal para toda la familia, se llevará a cabo el 4 de mayo y el costo de las entradas oscila entre $450 hasta $2,800 pesos.

Concierto “Música Galáctica” en el Cenart: tendrá funciones a la 1:30 p.m. y 5 p.m. del 3 de mayo y un costo de entrada de $292.50 pesos. Un evento sinfónico único con lo mejor de las bandas sonoras de la saga.

¿Cómo nació el Día de Star Wars? La conexión con la frase icónica de la saga

El 4 de mayo se celebra el Día de Star Wars en todo el mundo y su origen se debe a una curiosa coincidencia lingüística. La fecha, "May the 4th", suena muy similar a la famosa frase de la saga: "May the Force be with you" (en español, "que la Fuerza te acompañe").

Sin embargo, la historia de esta celebración tiene un comienzo inesperado en la política, cuando el Partido Conservador del Reino Unido publicó un anuncio en 1979 felicitando a Margaret Thatcher por ganar las elecciones: "Que el cuatro de mayo te acompañe, Maggie. Felicidades". Desde entonces, los fanáticos de Star Wars adoptaron el día como una excusa para celebrar su pasión por la saga, que con el tiempo se ha convertido en un fenómeno cultural global.