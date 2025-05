¡Atención inmigrantes! Una nueva regla podría cambiarlo todo: esto es lo que debes saber antes de entrar a EEUU

El gobierno de Estados Unidos activó una nueva norma migratoria que obliga a inmigrantes indocumentados a registrarse formalmente ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS). Esta medida, enmarcada en un nuevo enfoque federal, exige cumplir con un proceso específico si se permanece más de 30 días dentro del país sin documentación legal.

El requisito aplica a cualquier extranjero mayor de 14 años que no cuente con un estatus migratorio regular y que se mantenga en territorio estadounidense por más de un mes. Esta disposición se suma a los esfuerzos del gobierno por fortalecer los mecanismos de control y rastreo de personas que ingresan de forma irregular. Aunque no otorga beneficios legales, su incumplimiento podría derivar en fuertes consecuencias.

PUEDES VER: Esta ley firmada en Florida por Ron DeSantis aumenta las penas a conductores que no cumplan con esencial requisito vehicular

Requisito migratorio en Estados Unidos 2025: quiénes deben cumplirlo y cómo hacerlo

El registro obligatorio para inmigrantes ya está activo en todo el país. Aquellos que reúnan las condiciones establecidas deben completar el Formulario G-325R a través del portal oficial my.uscis.gov. El procedimiento incluye la entrega de información detallada, datos de contacto y antecedentes personales.

Posteriormente, se programa una cita para la recolección de datos biométricos. En esta etapa, las autoridades toman huellas dactilares, fotografías y la firma del solicitante. Una vez finalizado el trámite, el inmigrante recibe una constancia de registro, documento que debe portar en todo momento como prueba de haber cumplido con la normativa.

Consecuencias por no registrarse: multas, cárcel y posible deportación

El incumplimiento de esta norma puede implicar sanciones considerables. Las autoridades establecieron multas de hasta 5.000 dólares para quienes omitan el procedimiento, además de penas que alcanzan los seis meses de cárcel. En casos más graves, el registro ausente puede utilizarse como base legal para iniciar un proceso de deportación.

Esta medida se convierte en una herramienta clave dentro del sistema de control migratorio en 2025. Las autoridades federales pretenden evitar que personas sin documentos pasen inadvertidas ante el sistema judicial y migratorio. La verificación de identidad mediante datos biométricos permite cruzar información con otras agencias de seguridad y aplicar la ley de manera más eficaz.

Excepciones y casos especiales en la nueva norma migratoria de Estados Unidos

No todos los extranjeros están obligados a registrarse. Están exentos los residentes permanentes legales, quienes ingresaron por un puerto de entrada oficial, y aquellos que hayan solicitado algún beneficio ante USCIS y cuenten con constancia de ello. Sin embargo, existe una cláusula particular: si un menor cumple 14 años mientras reside en el país sin documentos, deberá iniciar el trámite en un plazo no mayor a 30 días después de su cumpleaños.

El proceso para inmigrantes en 2025 busca ampliar el control estatal sobre los flujos migratorios, pero también introduce incertidumbre legal para quienes ya se encuentran dentro del país. Aunque no representa una reforma migratoria completa, sí establece una nueva línea divisoria entre el cumplimiento de la ley y la posible expulsión del territorio estadounidense.