Jorge Rodríguez, fundador de Los Mirlos: "Los directivos de Coachella nos buscaron"

En una calle del distrito de San Martín de Porres está la oficina y la sala de ensayos de Los Mirlos. Jorge Rodríguez Grández, su fundador, saluda a los vecinos, va a la bodega y de regreso, dirige a los trabajadores que están reparando las instalaciones. “Aquí crecieron mis hijos”, nos comenta. El músico dejó su natal Moyobamba “para cumplir el sueño” que tenía de niño, desde que su padre, don Gustavo, hacía música en el local familiar El poder verde. “Siempre, en Lima, mis tíos nos acogían con cariño. Tenía 19 o 20 años. Apenas pude, les compré la casa”.

La historia de Los Mirlos inicia en la década de los 70 con el disco ‘El sonido selvático’. Hace diez años es una empresa familiar que la lidera su fundador y este año se convertirá en la primera agrupación peruana en tocar en uno de los principales festivales del mundo, Coachella. Rodríguez no estaba al tanto de la magnitud del evento que reúne a más de 200. 000 personas ni que era posible que se presentaran en la misma fecha de Lady Gaga.

En una oficina de Los Ángeles, los organizadores coleccionaban los vinilos de la agrupación de cumbia amazónica. “Los directivos de Coachella nos buscaron, había mucho interés desde el 2023. Nos quisieron llevar para el 2024. Era un festival mundial que yo nunca había visto, recién cuando nos invitaron mi hijo Javier me mostró los videos. El interés era de ellos (sonríe), nos estaban siguiendo. En las oficinas Javier encontró los long play y le dijeron: ‘Cuando venga tu papá queremos su firma, su dedicatoria’”.

Jorge Rodríguez no cree que haya habido una fórmula para llegar al mercado internacional más que mantener el sonido de la guitarra. “Los Mirlos tienen un sonido original que nos identifica, es ese matiz, ese sabor selvático. No he cambiado el estilo, lo he mantenido”. La agrupación ha logrado registrarse como marca en varios países, desde que Argentina quiso “adoptarlos” en la década de los 80. Por esos años, junto con Camilo Sesto y Ángela Carrasco, participaron en la película Las vacaciones del amor.

“En el año 73 registré mi marca en Argentina y luego me he visto en la necesidad de registrarla en otros países. Creo que somos el único grupo peruano que tiene registrada su marca en casi toda Latinoamérica. Ahora estamos haciendo las gestiones para registrarla en Estados Unidos. Ya he ido muchas veces, pero ahora iremos más”, nos adelanta. De hecho, han llegado a Eslovenia y a festivales como Vive Latino 2023, con Red Hot Chili Peppers en el cartel. “Hemos estado girando con visa de trabajo, por si acaso, haciendo las cosas en regla. Nuestro despegue fue en 1980, porque ya nuestras producciones estaban distribuidas en todo Argentina. Empezamos a viajar y no a las colonias peruanas, eso es otra cosa, empezamos a trabajar en todo el país”.

En la casa del músico hay, lo que llama, un museo. Un acordeón de 100 años que apareció en el documental La danza de Los Mirlos, premios y decenas de archivos con informes de la prensa de cada país que visitaron. “Falta espacio para poner todas las banderas porque he visitado varios países”, dice sonriendo. “Habíamos pegado afuera, pero acá no se hablaba mucho y hasta ahora se ha hablado poco”.

Mientras nos enseña las instalaciones de su casa, comenta que a la prensa extranjera le sorprende llegar a San Martín de Porres. “Les sorprende. Vino una periodista de Alemania con su camarógrafo a entrevistarme y le dijo a mi hijo: ‘¿Aquí vives Javier?’ (se ríe)’. Recuerdo que cuando mi tío me dijo: ‘Vamos a San Borja, están vendiendo terrenos’, le dije que si iba a vender la casa yo se la compraba. Pero me quería llevar a San Borja y le dije: ‘Voy a quedarme en el barrio’. Mi tío construyó y vivió sus últimos años allá, pero él me decía: ‘Mala toma de decisión, los vecinos no nos conocen, no nos vemos, entran con su carro y chau’. En cambio, aquí no es así; sales y están los vecinos, vas a la bodeguita, compras. Aquí a mi señora la respetan y la quieren todos, más que a mí, creo. Este barrio es familiar”.

“Me inscribieron en una lista para el Congreso”

Jorge Rodríguez señala que lo suyo no es la política. Ha sido fiscalizador en Apdayc, pero no ha querido ser dirigente. “Ya no estoy porque me absorbía mucho tiempo y yo quería dedicarme más a Los Mirlos. Quizá más adelante podría ser dirigente, ahora estoy abocado a la música. Me siento contento con lo que he hecho para que la institución crezca, por el bien de nuestros asociados que esperan que se haga justicia con sus obras. Hay cosas que manejar, seguramente, en asamblea interna. Cada uno tiene su apreciación”.

¿Por qué decide mantenerse al margen de la política?

No me gusta, aunque como cualquier ciudadano, indirectamente, somos políticos porque tiene que ser así, vivir en un país democrático, tener un candidato y votar en secreto. Pero no me gusta hablar de política, tampoco de la religión ni del fútbol, salvo que sea la selección. Nada polémico, de eso he tratado de cuidarme toda mi vida. Pero sí me quisieron meter a la política hace tiempo.

¿Para el Congreso o la alcaldía?

Para el Congreso. Me pusieron en una lista inclusive y yo no había aceptado. No quiero decir el partido, pero era de centro. Me pusieron en el número 4.

Entonces, habría sido congresista.

Seguro que sí, pero no era mi deseo. Y, en otra oportunidad, otro empresario quería apoyarme. Me dijo ‘tengo un capital, como eres muy conocido, sé que vas a entrar’. Quería que fuera congresista, pero dije que no. Yo me dedico a mi música.

¿En Moyobamba se hubiera dedicado a la música o a la docencia?

Si me quedaba, de repente, me dedicaba al magisterio, hubiera seguido enseñando. Pero el arte es importante para que los niños se culturicen, la música enriquece el alma.

Alguna vez dijo que está haciendo de Los Mirlos una gran empresa para que sus hijos y nietos continúen en la música. ¿Qué funciones tiene cada uno?

Javier es el mánager, él está moviendo todo y está estudiando la carrera- me acaba de decir: ‘Papá, estaremos en Punta Hermosa, no te olvides’ (se ríe)- es importante estar de acá para allá, actualizados y yo tengo el apoyo de ellos. Mónica si no fuera contadora pública estaría trabajando con Los Mirlos porque canta lindo y varias veces me ha reemplazado. Tiene facilidad de palabra. Quizá más adelante grabe un disco, ya tiene una canción, ‘La bici bici bicicleta’. Es la única canción con voz femenina de Los Mirlos y ha estado hasta en Japón. Después viene Jorge Luis, el mayor. Él es músico, toca el teclado y la guitarra. Yo hago mis canciones y coordino con él. Tengo a mi hija mayor en Moyobamba, trabaja en el Poder Judicial y otro hijo en Francia, tengo nietos hermosos.

¿Cuánto trabajo inédito tiene?

¡Uf! No te miento, tengo tantas canciones que ni siquiera mis músicos las conocen, ¡cuándo se grabarán! Hay como 150 canciones y 50 en maquetas para decir ‘a ver, qué cosas quieren, vamos grabando esta canción’. Ya he hecho la melodía con mi voz y la guitarra.

¿Ya tiene fecha de lanzamiento de su libro? ¿Es una suerte de continuación del documental?

Estoy contando de todo, mi historia personal y profesional. Es una biografía con anécdotas y grabaciones y quiero presentarla este año con una editorial de México. Yo toqué una vez allá y fue algo espectacular porque todos eran consumidores de libros y había más de mil personas. Mi hija dice que ya tengo que lanzarlo y es verdad. El documental fue una historia muy linda, pero es una historia que continuará.

