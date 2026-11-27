●Durante el Chery Super Hybrid Day, los asistentes pudieron conducir los nuevos modelos y presenciar una demostración de estacionamiento autónomo y una prueba extrema de seguridad de la batería.

En un año de récord histórico de ventas y con un crecimiento superior al doble del ritmo de la industria automotriz peruana, Chery presentó oficialmente Chery Super Hybrid (CSH), su tecnología híbrida más avanzada. El lanzamiento marca una nueva etapa en la trayectoria de la compañía, presente en más de 80 países.

“Celebramos nuestros 20 años en el Perú en una etapa de crecimiento histórico para Chery, alcanzando un récord de ventas y creciendo a más del doble del ritmo de la industria automotriz peruana. La llegada de Chery Super Hybrid marca el inicio de una nueva etapa en nuestra evolución tecnológica, con una visión clara: consolidarnos como una marca referente en tecnología e innovación automotriz, acercando los avances de la movilidad híbrida a más familias peruanas”, señaló Cecilia Riva, Brand Manager de Chery Perú.

Chery Super Hybrid: la mejor tecnología híbrida de su era

Bajo este concepto, Chery presenta una plataforma de desarrollo propio que integra un motor diseñado específicamente para vehículos híbridos, una transmisión especializada y una batería de alto rendimiento. Su propuesta va más allá del ahorro de combustible y reúne cinco pilares: eficiencia, autonomía, potencia, seguridad e inteligencia y confort a bordo.

Esta tecnología contempla dos alternativas de movilidad: híbridos autorrecargables, que no necesitan enchufarse, e híbridos enchufables, que permiten realizar trayectos en modo 100 % eléctrico y cuentan con el respaldo del motor a gasolina para recorrer mayores distancias. Esta apuesta responde a las características del mercado peruano, desde el tráfico urbano hasta los viajes de larga distancia y las carreteras exigentes.

Chery Super Hybrid Day: la tecnología puesta a prueba

El Autódromo La Chutana fue el escenario del Chery Super Hybrid Day, un evento que reunió a medios de comunicación, creadores de contenido, clientes y socios estratégicos de la marca para experimentar de primera mano las capacidades de su nueva generación de vehículos híbridos.

Durante la jornada, los asistentes participaron en un test drive para experimentar la potencia, el desempeño y el confort de los nuevos modelos. Asimismo, presenciaron una demostración del sistema de estacionamiento autónomo supervisado de la Tiggo 9 CSH.

Uno de los momentos más destacados fue la prueba extrema de seguridad de la batería (Chery Battery Safety Challenge). Según la marca, es la primera vez que se realiza en el Perú una prueba de raspado de este tipo. En condiciones controladas, la Tiggo 8 CSH pasó sobre un obstáculo de acero a 30 km/h para poner a prueba los sistemas de protección de su batería frente a impactos en la parte inferior del vehículo.

Con esta iniciativa, Chery busca responder a una de las principales inquietudes de los consumidores frente a la movilidad electrificada: la seguridad de la batería.

Tres modelos, tres propuestas de movilidad

La Tiggo 7 CSH está orientada a quienes buscan mayor eficiencia en sus desplazamientos cotidianos. Es una SUV híbrida autorrecargable de cinco pasajeros, con 201 HP de potencia máxima combinada, una autonomía promedio de 880 kilómetros y seis airbags.

La Tiggo 8 CSH combina versatilidad y libertad para viajar en familia. Es una SUV híbrida enchufable de siete pasajeros, con 315 HP de potencia máxima combinada estimada, hasta 1,200 kilómetros de autonomía combinada y un promedio de 80 kilómetros en modo 100 % eléctrico. Incorpora nueve airbags y un cargador portátil.

Por su parte, la Tiggo 9 CSH se posiciona como el referente tecnológico del portafolio. Esta SUV híbrida enchufable cuenta con capacidad para siete pasajeros, 422 HP de potencia máxima combinada estimada, tracción integral, siete modos de conducción, hasta 1,400 kilómetros de autonomía combinada y más de 100 kilómetros en modo eléctrico. Asimismo, incorpora diez airbags, estacionamiento autónomo supervisado y asientos delanteros con masaje, calefacción y ventilación.

Las cifras de autonomía son referenciales, según el fabricante, y dependen de las condiciones de conducción, carga y combustible. Los tres modelos responden a la filosofía Chery for Family, que sitúa a las familias en el centro de la innovación y el desarrollo tecnológico de la marca.

Innovación con el respaldo de 20 años en el Perú

Chery cuenta con más de 20 puntos de venta y posventa a nivel nacional, más de 20 técnicos certificados, más de 1,000 horas-hombre de capacitación especializada, inventario de repuestos para vehículos híbridos y un nivel de servicio en repuestos del 90%.

Los tres modelos cuentan con garantía de por vida en el motor y una garantía de ocho años o 120,000 kilómetros para el sistema híbrido, incluida la batería. La Tiggo 7 CSH cuenta con una garantía general de siete años o 100,000 kilómetros, mientras que la Tiggo 8 CSH y la Tiggo 9 CSH cuentan con siete años o 200,000 kilómetros. Todas las garantías están sujetas a términos y condiciones y, cuando corresponda, a lo que ocurra primero.

Precios de lanzamiento

La Tiggo 7 CSH tiene un precio de lista de US$ 24,990; la Tiggo 8 CSH, de US$ 33,990; y la Tiggo 9 CSH, de US$ 43,990. Con los bonos de financiamiento de Santander Consumer, los precios promocionales son de US$ 22,490, US$ 31,190 y US$ 41,490, respectivamente, sujetos a términos y condiciones.

Más información en www.chery.com.pe.

Acerca de Chery Perú

Chery es una marca automotriz de origen chino con casi 20 años de presencia en el mercado peruano. Su portafolio incluye vehículos de diferentes segmentos, con especial presencia en la categoría SUV a través de la familia Tiggo. En el Perú, la marca es representada por Astara y cuenta con una red de concesionarios y servicios de posventa a nivel nacional.

Sobre Astara

Astara es una compañía global especializada en la distribución eficiente de automóviles, líder en el sector de la automoción, y orientada a generar valor tanto para las marcas que representamos como para nuestros clientes.

Combinamos una amplia experiencia de casi 50 años, con tecnología propia, digitalización e inteligencia de datos para comprender las necesidades de cada cliente y ofrecer soluciones de movilidad flexibles y personalizadas a particulares, empresas y administraciones públicas. Nuestro Modelo operativo global, refuerza nuestra ventaja competitiva y nos posiciona como un referente en eficiencia y valor añadido del sector de la automoción.

En 2025, Astara alcanzó unos ingresos de 5.000 millones de euros y comercializó 202.000 vehículos nuevos. Contamos con un equipo de cerca de 3.000 profesionales de 50 nacionalidades y operamos en 19 países de Europa (España, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Alemania, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Suecia, Finlandia, Suiza y Austria) y Latinoamérica (Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Panamá y Perú).

En Perú está presente hace 25 años, como importador y representante exclusivo de 6 marcas automotrices: Kia, Chery, Mitsubishi Motors, Fuso, Peugeot y Nissan.

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