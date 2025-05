Six Flags anuncia su adiós: parque de atracciones confirma último día de apertura este 2025

Six Flags Entertainment Corporation ha confirmado que Six Flags America y el parque acuático Hurricane Harbor, ubicados en Bowie, Maryland, cerrarán sus puertas de manera definitiva en 2025. La decisión de cerrar el parque fue anunciada oficialmente el 2 de mayo y responde a una evaluación estratégica de la empresa sobre su portafolio de propiedades. La compañía señaló que la venta del terreno y su reurbanización resultan ser las opciones más rentables para sus planes a largo plazo.

Este cierre pone fin a más de 25 años de historia de Six Flags America, que abrió en 1999 y se consolidó como un importante destino turístico en el área metropolitana de Washington D.C. La noticia ha generado gran impacto, no solo por la pérdida de uno de los parques más icónicos de la región, sino también por la incertidumbre que afecta a los aproximadamente 70 empleados a tiempo completo que perderán sus empleos debido al cierre.

Six Flags cierra para siempre en 2025: ¿cuál será el último día de apertura?

El parque Six Flags America se prepara para su último día de operaciones el 2 de noviembre de 2025. Según la empresa, esta decisión no fue tomada a la ligera, sino después de una exhaustiva evaluación de sus activos y su viabilidad futura. Richard Zimmerman, presidente y director ejecutivo de Six Flags, indicó que el cierre es parte de una estrategia de reorientación para centrarse en propiedades más rentables y con mayor proyección a largo plazo. Los pases de temporada y boletos adquiridos para 2025 seguirán siendo válidos hasta el cierre definitivo, lo que permite que los visitantes aún disfruten del parque en los meses previos.

El impacto del cierre de Six Flags ha sido significativo, especialmente para los residentes de Maryland, quienes durante años vieron al parque como uno de los principales destinos de entretenimiento de la región. Las autoridades locales ya han comenzado a explorar las posibilidades de reurbanizar el terreno, que abarca más de 500 acres. Aunque no se han dado detalles sobre los futuros proyectos en el sitio, se espera que la venta del terreno atraiga un gran interés de desarrolladores inmobiliarios.

¿Qué pasará con el terreno que ocupa Six Flags?

El terreno que actualmente alberga Six Flags America y Hurricane Harbor tiene un valor considerable debido a su ubicación en el área metropolitana de Washington D.C. Las autoridades locales, junto con Six Flags, ya están evaluando las mejores opciones para la reurbanización del terreno. Según Edward Burroughs, presidente del Concejo del Condado de Prince George, el cierre del parque podría abrir nuevas oportunidades para el desarrollo económico en la región. Se barajan opciones para proyectos residenciales, comerciales y recreativos, lo que podría transformar significativamente la zona.

Si bien no se ha especificado qué ocurrirá con las atracciones, se contempla la posibilidad de trasladar algunas de las más icónicas, como la histórica montaña rusa Wild One, que ha sido parte esencial de la experiencia Six Flags desde 1986. Este tipo de atracciones podría ser reubicado en otros parques dentro de la cadena Six Flags, o incluso ser vendido a operadores externos.

¿Qué parque de atracciones quedan en EE. UU.?

El cierre definitivo de Six Flags America no solo marca la pérdida de un destino de entretenimiento en Maryland, sino también un cambio en el panorama de parques de atracciones en los Estados Unidos. Sin embargo, Six Flags Entertainment Corporation sigue operando 42 parques en Estados Unidos, México y Canadá, lo que incluye otros complejos icónicos como Six Flags Magic Mountain en California y Six Flags Great Adventure en Nueva Jersey.

A pesar de este cierre, los amantes de las montañas rusas y las atracciones mecánicas pueden seguir disfrutando de otros parques Six Flags en todo el país. Además, la industria de los parques de atracciones en EE. UU. sigue siendo vibrante, con otros operadores como Universal Studios y Disney que también ofrecen experiencias emocionantes en sus respectivas instalaciones.