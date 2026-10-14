Atención inmigrantes en EE.UU. | USCIS anuncia incremento de estas tarifas a partir del 16 de octubre: Si pagas menos podrían detener tu trámite

USCIS anuncia incremento de estas tarifas a partir del 16 de octubre. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

USCIS anuncia incremento de estas tarifas a partir del 16 de octubre. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

Si actualmente estás realizando un trámite ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), debes prestar mucha atención, pues desde el 16 de octubre, tu solicitud podría ser devuelta si tu pago no es la tarifa actualizada. Recientemente, la agencia federal anunció cambios en los costos migratorios, por lo que será clave revisar los requisitos antes de enviar los formularios o realizar algún pago.

Como ya te lo mencionamos, la agencia federal aplicará una serie de cambios en algunos costos de trámites migratorios y ahora lo recomendable será revisar con cuidado los requisitos antes de enviar formularios o realizar cualquier pago.

¿Cuáles son los trámites que tendrán un mayor costo, según el USCIS?

Desde el viernes 16 de octubre del 2026, el USCIS aplicará cambios en cuatro tarifas ajustadas por inflación para el año fiscal 2027. A continuación, los trámites aplicados:

Trámite Formulario Tarifa anterior Nueva tarifa desde el 16 de octubre Tarifa anual para solicitud de asilo pendiente I-589 US$102 US$105 Permiso de parole migratorio I-131 US$1,020 US$1,050 Permiso de trabajo inicial para solicitantes de asilo, parole o TPS I-765 US$560 US$570 Solicitud de Estatus de Protección Temporal I-821 US$510 US$520

Si te equivocas en el pago, podría retrasarse tu trámite migratorio

En caso de que el USCIS reciba una solicitud con matasellos del 16 de octubre del 2026 o fecha posterior y tenga el monto anterior, la entidad puede rechazarla por no incluir la tarifa correcta.

"Las tarifas anunciadas entrarán en vigor a partir de la fecha indicada – 16 de octubre de 2026–. Cualquier solicitud de beneficio de inmigración con matasellos de las solicitudes presentadas desde esa fecha o después, sin el pago de la tasa correspondiente, serán rechazadas", se lee en el aviso de la agencia federal.

En este sentido, la fecha que importa para los envíos postales es la de matasellos, no de la fecha en la que firmaste el formulario, por ello, la tarifa anterior solo puede utilizarse si es que el paquete fue enviado con matasellos del 15 de octubre del 2026 o antes de ello.

Ten en cuenta que esto no equivale a una negación del caso, pero el trámite no será aceptado y tendrá que enviarse nuevamente con el pago actualizado.

Recomendaciones para evitar que devuelvan tu caso

Previo a hacer el trámite, debes revisar el formulario, también la categoría migratoria y el monto exacto de tu caso debido a que si realizas un pago insuficiente, podría causar demoras importantes e incluso hacerte perder una fecha límite.