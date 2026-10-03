Confirman cambios en el Medicaid desde octubre del 2026: Lista de inmigrantes perderían su cobertura

Lista de inmigrantes perderían su cobertura del Medicaid en octubre del 2026. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

Lista de inmigrantes perderían su cobertura del Medicaid en octubre del 2026. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

Una mala noticia para miles de inmigrantes que viven legalmente en Estados Unidos, pues podrían quedarse sin cobertura del Medicaid, debido a unos cambios anunciados que entraron en vigencia desde el 1 de octubre. Ten en cuenta que estas modificaciones forman parte de la denominada como One Big Beautiful Bill Act.

Con esta ley se establece la limitación de los fondos federales de Medicaid para algunos inmigrantes que estén legalmente en el país americano, pero ¿quiénes son? Te lo diremos en esta nota.

¿Qué inmigrantes podrían perder la elegibilidad del Medicaid?

A continuación, te diremos quiénes son los extranjeros que podrían perder sus beneficios del Medicaid este octubre del 2026.

Refugiados

Inmigrantes bajo asilo político

Inmigrantes con "parole humanitario" de al menos un año —incluidos algunos afganos y ucranianos.

Víctimas de trata de personas y de violencia doméstica.

Ten en cuenta que estos cambios no significan que todos los inmigrantes pierdan su acceso al Medicaid. Los ciudadanos estadounidenses y los residentes permanentes no serán afectados por estas nuevas reglas.

¿Cuáles son los inmigrantes que conservan acceso al Medicaid?

Ahora con las nuevas reglas, los principales grupos de inmigrantes que mantienen acceso al Medicaid con fondos federales son:

Residentes permanentes legales, es decir, personas con la "green card"

Determinados cubanos y haitianos considerados "entrants"

Algunas personas provenientes de Micronesia, las Islas Marshall y Palaos bajo el Compact of Free Association.

La nueva regla no elimina la opción que tienen los estados de cubrir a determinados niños y mujeres embarazadas que residen legalmente en EE.UU.

Estos son otros cambios del Medicaid para el próximo año

Desde el 1 de enero de 2027, algunos adultos de 19 a 64 años tendrán que cumplir una serie de nuevos requisitos para conseguir o mantener la cobertura del Medicaid.

Trabajar o realizar servicio comunitario o determinadas actividades laborales durante al menos 80 horas al mes.

Estar inscrito al menos medio tiempo en un programa educativo o alcanzar un nivel determinado de ingresos mensuales.

Sin embargo, el gobierno federal determinó varias excepciones, entre ellas para embarazadas y personas con determinadas condiciones médicas.