SNAP en Sam's Club: conoce la lista de productos que puedes adquirir con tus beneficios en EE. UU.

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) permite a millones de ciudadanos en Estados Unidos acceder a alimentos esenciales. Este programa social facilita la compra de productos alimenticios en tiendas autorizadas, incluyendo Sam's Club, que acepta la Tarjeta de Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT).

Sam's Club, conocido por su modelo de membresía, ofrece a los beneficiarios de SNAP la oportunidad de adquirir una variedad de productos alimenticios. Sin embargo, es importante considerar tanto los beneficios como las limitaciones que este programa presenta para las familias que dependen de esta asistencia.

Productos Aceptados con la Tarjeta EBT en Sam's Club

Los beneficiarios del programa SNAP pueden utilizar su tarjeta EBT para comprar una amplia gama de productos en Sam's Club. Entre los artículos que se pueden adquirir se encuentran:

Esta iniciativa busca ampliar las opciones de compra para quienes dependen de la asistencia nutricional, permitiendo un mayor acceso a alimentos frescos y nutritivos. Sin embargo, es fundamental que los beneficiarios conozcan las restricciones que existen en el uso de la tarjeta EBT.

Tarjetas Sam's club para los clientes. Foto: Revista Sam's Club

Limitaciones del Uso de la Tarjeta EBT en Sam's Club

A pesar de las ventajas que ofrece el programa SNAP, existen ciertas limitaciones que los beneficiarios deben tener en cuenta. Sam's Club opera bajo un modelo de membresía, lo que implica que los usuarios deben registrarse y pagar una cuota anual que comienza en US$45. Este costo puede representar una carga financiera adicional para familias que ya enfrentan dificultades económicas.

Además, es importante destacar que no todos los productos están disponibles para su compra con la tarjeta EBT. Artículos considerados como alimentos preparados, medicamentos, vitaminas y otros productos no alimentarios no pueden ser adquiridos con esta tarjeta. Por lo tanto, los beneficiarios deben planificar sus compras de manera adecuada para maximizar los beneficios del programa SNAP.

En conclusión, el programa SNAP en Sam's Club ofrece una valiosa oportunidad para que los beneficiarios accedan a alimentos esenciales. Sin embargo, es crucial que estén informados sobre las limitaciones y costos asociados con el uso de la tarjeta EBT en este establecimiento.