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Corte de Tumbes fortalece el acceso a la justicia para personas con discapacidad

La Corte Superior de Justicia de Tumbes realizó el 24 de agosto una charla sobre la Ley N.° 29973 para informar a personas con discapacidad sobre sus derechos y acceso a la justicia.

La actividad busca fortalecer el conocimiento y los mecanismos para acceder al sistema judicial. Foto: difusión.
La actividad busca fortalecer el conocimiento y los mecanismos para acceder al sistema judicial. Foto: difusión.
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La Corte Superior de Justicia de Tumbes realizó, el pasado 24 de agosto, una charla informativa sobre la Ley N.° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, y acceso a la justicia, dirigida a personas con discapacidad del distrito de La Cruz, con el propósito de brindar información útil sobre sus derechos y los mecanismos disponibles para acceder al sistema de justicia.

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La actividad se desarrolló en la Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad (OMAPED) del distrito de La Cruz y formó parte de las acciones impulsadas por la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, dentro del eje de Cultura Jurídica.

Durante la jornada se abordaron aspectos vinculados con los derechos reconocidos a las personas con discapacidad y la importancia de garantizar condiciones adecuadas para que puedan acceder a los servicios de justicia sin barreras que dificulten el ejercicio de sus derechos.

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Asimismo, este tipo de actividades permite acercar información jurídica a la población y fortalecer la articulación con instituciones locales que brindan atención directa a personas en condición de vulnerabilidad.

Con estas acciones, la Corte Superior de Justicia de Tumbes continúa promoviendo una justicia más accesible e inclusiva, acercando información y orientación a la ciudadanía en los distintos distritos de la región.

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