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Judicialidad

Segundo Juzgado de Familia de Tumbes desarrolla audiencia domiciliaria y emite sentencia en el acto

El Segundo Juzgado Permanente de Familia de Tumbes emitió una sentencia tras una audiencia domiciliaria, otorgando apoyos y salvaguardias a E.K.A.Z., en situación de vulnerabilidad.

La magistrada y un equipo multidisciplinario verificaron la incapacidad motriz total de la víctima. Fuente: difusión.
La magistrada y un equipo multidisciplinario verificaron la incapacidad motriz total de la víctima. Fuente: difusión.
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El Segundo Juzgado Permanente de Familia de Tumbes desarrolló una audiencia domiciliaria y emitió sentencia en el acto, resolviendo el Expediente N.° 01012-2026-FC, proceso sobre designación judicial de apoyos y salvaguardias a favor de E.K.A.Z.

Bajo el principio de inmediación, la magistrada a cargo y el equipo multidisciplinario (conformado por un médico, una asistenta social y una psicóloga) verificaron directamente el estado y la especial condición de vulnerabilidad de la persona. Durante la intervención en la vivienda, los especialistas corroboraron que la condición en la que se encuentra la víctima es de incapacidad motriz total, lo que hace imposible expresar su voluntad.

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Ante esta situación crítica, se determinó la necesidad de adoptar en forma inmediata medidas de tutela reforzada. Como resultado de la audiencia, el Juzgado declaró la designación de apoyos y salvaguardias a favor de E.K.A.Z., garantizando de esta manera una respuesta judicial oportuna, efectiva y humanizada.

La diligencia judicial contó con la participación de la magistrada titular del juzgado y del señor presidente de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, Dr. Otto Santiago Verapinto Márquez. Su presencia en el lugar evidencia el firme compromiso institucional con una justicia que no se limita al despacho judicial, sino que se acerca a quienes enfrentan barreras para el ejercicio pleno de sus derechos.

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De esta manera, la Corte Superior de Justicia de Tumbes reafirma su compromiso con una justicia accesible, cercana y sin barreras, orientada a brindar tutela jurisdiccional efectiva a las personas que requieren especial protección.

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