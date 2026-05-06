Presidenta del Poder Judicial preside Sesión Solemne por los 25° aniversario de la Corte de Tumbes

El evento también evidenció el esfuerzo en inclusión, como la implementación de una impresora Braille. Fuente: Difusión.

El evento también evidenció el esfuerzo en inclusión, como la implementación de una impresora Braille. Fuente: Difusión.

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En el marco del 25 aniversario de instalación de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, la institución recibió la visita de la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, quien participó en la sesión solemne junto al titular de la corte, Otto Santiago Verapinto Márquez, magistrados y autoridades de la región.

Durante su intervención, la máxima autoridad judicial destacó el trabajo que desarrolla la Corte de Tumbes, especialmente su participación en la campaña nacional de entrega de depósitos judiciales realizada el año pasado, donde logró entregar más de S/159.000 en favor de niñas, niños y adolescentes. En ese contexto, exhortó a juezas y jueces del país a renovar su compromiso con esta iniciativa, que se reinicia a nivel nacional y busca garantizar derechos fundamentales de la población más vulnerable.

Asimismo, resaltó que esta nueva campaña estará articulada con la resolución de procesos vinculados al abandono, tenencia y régimen de visitas, e incorporará herramientas como el expediente judicial electrónico, lo que permitirá una atención más célere y eficiente.

La presidenta del Poder Judicial también puso en valor el esfuerzo del personal jurisdiccional y administrativo, reconoció su rol esencial en el funcionamiento del sistema de justicia y reafirmó su compromiso de impulsar mejoras en sus condiciones laborales mediante el diálogo y la transparencia.

Uno de los aspectos destacados fue el reconocimiento al Módulo de Atención en Justicia Alimentaria implementado por la Corte de Tumbes, que acerca el servicio judicial a zonas alejadas de Zarumilla, Papayal y Aguas Verdes. Este modelo permite brindar orientación y atención inmediata en procesos de alimentos, así como asistencia en la presentación de demandas, con lo que fortalece el acceso a la justicia de niñas, niños y adolescentes.

De igual manera, la titular del Poder Judicial subrayó el avance de la corte en materia de inclusión, al contar con una impresora Braille que la posiciona como una de las primeras sedes judiciales del país en implementar herramientas para personas con discapacidad visual.

Por su parte, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, Otto Santiago Verapinto Márquez, reafirmó el compromiso institucional con una justicia eficiente y cercana a la ciudadanía. Señaló que, pese al incremento de la carga procesal en más del 27%, la respuesta de la corte ha sido organizada y orientada a resultados, consolidando su rol en la defensa del orden jurídico y la paz social en la región.

La ceremonia contó además con la presencia de integrantes del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, autoridades civiles y militares, así como representantes de las instituciones vinculadas al sistema de justicia, quienes acompañaron este importante hito institucional.