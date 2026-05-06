HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     
Bayern Múnich vs PSG EN VIVO por la Champions League
Bayern Múnich vs PSG EN VIVO por la Champions League     Bayern Múnich vs PSG EN VIVO por la Champions League     Bayern Múnich vs PSG EN VIVO por la Champions League     
EN VIVO

Liberan a mujer que atropelló a vigilante en Trujillo | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Judicialidad

Presidenta del Poder Judicial preside Sesión Solemne por los 25° aniversario de la Corte de Tumbes

La Corte Superior de Justicia de Tumbes celebra su 25.° aniversario con la visita de Janet Tello Gilardi, presidenta del Poder Judicial, destacando su labor y compromisos.

El evento también evidenció el esfuerzo en inclusión, como la implementación de una impresora Braille. Fuente: Difusión.
El evento también evidenció el esfuerzo en inclusión, como la implementación de una impresora Braille. Fuente: Difusión.
Escuchar
Resumen
Compartir

En el marco del 25 aniversario de instalación de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, la institución recibió la visita de la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, quien participó en la sesión solemne junto al titular de la corte, Otto Santiago Verapinto Márquez, magistrados y autoridades de la región.

Durante su intervención, la máxima autoridad judicial destacó el trabajo que desarrolla la Corte de Tumbes, especialmente su participación en la campaña nacional de entrega de depósitos judiciales realizada el año pasado, donde logró entregar más de S/159.000 en favor de niñas, niños y adolescentes. En ese contexto, exhortó a juezas y jueces del país a renovar su compromiso con esta iniciativa, que se reinicia a nivel nacional y busca garantizar derechos fundamentales de la población más vulnerable.

Asimismo, resaltó que esta nueva campaña estará articulada con la resolución de procesos vinculados al abandono, tenencia y régimen de visitas, e incorporará herramientas como el expediente judicial electrónico, lo que permitirá una atención más célere y eficiente.

La presidenta del Poder Judicial también puso en valor el esfuerzo del personal jurisdiccional y administrativo, reconoció su rol esencial en el funcionamiento del sistema de justicia y reafirmó su compromiso de impulsar mejoras en sus condiciones laborales mediante el diálogo y la transparencia.

Uno de los aspectos destacados fue el reconocimiento al Módulo de Atención en Justicia Alimentaria implementado por la Corte de Tumbes, que acerca el servicio judicial a zonas alejadas de Zarumilla, Papayal y Aguas Verdes. Este modelo permite brindar orientación y atención inmediata en procesos de alimentos, así como asistencia en la presentación de demandas, con lo que fortalece el acceso a la justicia de niñas, niños y adolescentes.

De igual manera, la titular del Poder Judicial subrayó el avance de la corte en materia de inclusión, al contar con una impresora Braille que la posiciona como una de las primeras sedes judiciales del país en implementar herramientas para personas con discapacidad visual.

Por su parte, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, Otto Santiago Verapinto Márquez, reafirmó el compromiso institucional con una justicia eficiente y cercana a la ciudadanía. Señaló que, pese al incremento de la carga procesal en más del 27%, la respuesta de la corte ha sido organizada y orientada a resultados, consolidando su rol en la defensa del orden jurídico y la paz social en la región.

La ceremonia contó además con la presencia de integrantes del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, autoridades civiles y militares, así como representantes de las instituciones vinculadas al sistema de justicia, quienes acompañaron este importante hito institucional.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Concurso de postres fortaleció la integración institucional por los 25 años de la Corte de Tumbes

Concurso de postres fortaleció la integración institucional por los 25 años de la Corte de Tumbes

LEER MÁS
Ruta de la Flagrancia acerca la justicia a escolares del IEP Zarumilla

Ruta de la Flagrancia acerca la justicia a escolares del IEP Zarumilla

LEER MÁS
Ruta de la Flagrancia acerca la justicia a escolares del IEP El Triunfo

Ruta de la Flagrancia acerca la justicia a escolares del IEP El Triunfo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Corte Superior de Justicia de Tumbes celebró su 25° aniversario con desfile institucional

Corte Superior de Justicia de Tumbes celebró su 25° aniversario con desfile institucional

LEER MÁS
Corte Superior de Justicia de La Libertad emite comunicado sobre polémica liberación

Corte Superior de Justicia de La Libertad emite comunicado sobre polémica liberación

LEER MÁS
Juzgado Colegiado de Flagrancia sentencia a doce años de cárcel a sujeto por intento de delito contra el patrimonio y tenencia de explosivo

Juzgado Colegiado de Flagrancia sentencia a doce años de cárcel a sujeto por intento de delito contra el patrimonio y tenencia de explosivo

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
ALBUM PANINI MUNDIAL 2026: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + paquetón DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

Panini

ALBUM PANINI MUNDIAL 2026: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + paquetón DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Judicialidad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025