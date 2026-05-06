Corte de Tumbes inicia campaña nacional de derechos de NNA 2026

La jornada incluyó la entrega de endosos judiciales relacionados con pensiones de alimentos y reparaciones civiles. Fuente: Difusión.

La jornada incluyó la entrega de endosos judiciales relacionados con pensiones de alimentos y reparaciones civiles. Fuente: Difusión.

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La Corte Superior de Justicia de Tumbes se sumó al lanzamiento de la campaña nacional simultánea 'Justicia y derechos para niñas, niños y adolescentes', impulsada por la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, con acciones concretas orientadas a garantizar el acceso efectivo a derechos de las poblaciones más vulnerables.

En este marco, la Corte de Tumbes inició la jornada con la entrega de los primeros endosos judiciales, priorizando aquellos vinculados a pensiones de alimentos y reparaciones civiles, en beneficio directo de niñas, niños y adolescentes. Estas acciones buscan asegurar que los recursos lleguen de manera oportuna a quienes más lo necesitan.

De manera complementaria, se ha establecido un plan de trabajo institucional para la identificación de beneficiarios que aún no han efectuado el cobro de sus depósitos judiciales.

Esta estrategia permitirá no solo ubicar a los usuarios, sino también desplegar equipos hacia sus domicilios para la entrega directa de los endosos, especialmente en zonas alejadas y de difícil acceso, donde las condiciones geográficas limitan el desplazamiento hacia las sedes judiciales.

Con esta intervención territorial, la Corte de Tumbes refuerza su compromiso con una justicia más cercana, inclusiva y eficiente, alineada con el objetivo nacional de proteger de forma integral los derechos de niñas, niños y adolescentes y garantizar que las decisiones judiciales se traduzcan en beneficios reales y oportunos para la ciudadanía.