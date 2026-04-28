Ruta de la Flagrancia acerca la justicia a escolares del IEP El Triunfo

La Corte Superior de Justicia de Tumbes continúa acercando la justicia a la ciudadanía a través de iniciativas educativas. En esta línea, el Módulo de Flagrancia Delictiva desarrolló la denominada “Ruta de la Flagrancia”, una dinámica dirigida a estudiantes de quinto de secundaria de la IEP El Triunfo.

Durante la actividad, los escolares recorrieron de manera didáctica cada una de las etapas que comprende un proceso de flagrancia delictiva, desde la intervención policial hasta la decisión judicial. A través de una explicación práctica y ordenada, el equipo del módulo mostró cómo operan las instituciones del sistema de justicia cuando se trata de delitos cometidos en flagrancia.

La jornada permitió a los estudiantes comprender el funcionamiento del sistema judicial, así como la importancia del respeto a la ley, el debido proceso y los derechos fundamentales de las personas involucradas.

Con este tipo de acciones, la Corte Superior de Justicia de Tumbes reafirma su compromiso con la formación ciudadana y la transparencia, contribuyendo a que más jóvenes conozcan de cerca cómo se administra justicia en el país.