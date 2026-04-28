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Ruta de la Flagrancia acerca la justicia a escolares del IEP Zarumilla

La Corte Superior de Justicia de Tumbes refuerza su compromiso con la comunidad a través de la "Ruta de la Flagrancia", dirigida a estudiantes de secundaria.

Estudiantes de la IEP Zarumilla aprendieron sobre las etapas del proceso de flagrancia delictiva. Fuente: Difusión.
Estudiantes de la IEP Zarumilla aprendieron sobre las etapas del proceso de flagrancia delictiva. Fuente: Difusión.
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La Corte Superior de Justicia de Tumbes continúa fortaleciendo su labor de proyección a la comunidad mediante la “Ruta de la Flagrancia”, una dinámica educativa desarrollada por el Módulo de Flagrancia Delictiva. En esta ocasión, la actividad estuvo dirigida a estudiantes de quinto de secundaria de la IEP Zarumilla.

Durante la jornada, los escolares conocieron de manera práctica y ordenada cada una de las etapas de un proceso de flagrancia delictiva, desde la intervención policial hasta la emisión de la decisión judicial. El equipo del módulo explicó el rol de las instituciones que intervienen en estos casos, destacando la rapidez y eficacia con la que se tramitan los procesos en situaciones de flagrancia.

La actividad permitió que los estudiantes comprendan el funcionamiento del sistema de justicia, así como la importancia del respeto a la ley, el debido proceso y los derechos fundamentales. Además, se promovió una cultura de legalidad y prevención, acercando el servicio de justicia a la comunidad educativa.

Con estas acciones, la Corte de Tumbes reafirma su compromiso con la formación ciudadana y la difusión del funcionamiento del sistema judicial, generando espacios de aprendizaje que contribuyen a una sociedad más informada.

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