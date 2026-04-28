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Concurso de postres fortaleció la integración institucional por los 25 años de la Corte de Tumbes

La Corte Superior de Justicia de Tumbes celebró su 25.° aniversario con un exitoso concurso de postres, promoviendo el compañerismo entre magistrados y servidores administrativos.

El primer lugar fue para el postre "Delicia arancelaria de pistacho", seguido de "Dulce proveído" y "Contrato indefinido de dulzura". Fuente: Difusión.
El primer lugar fue para el postre "Delicia arancelaria de pistacho", seguido de "Dulce proveído" y "Contrato indefinido de dulzura". Fuente: Difusión.
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En el marco de las actividades por el 25.° aniversario de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, se desarrolló con éxito el concurso de postres institucional, una jornada de confraternidad que reunió a magistrados, servidores jurisdiccionales y administrativos en un ambiente de integración, creatividad y celebración.

La actividad permitió que las distintas áreas de la Corte participaran con propuestas gastronómicas elaboradas especialmente para esta fecha conmemorativa, destacando no solo el sabor y la presentación de cada postre, sino también la originalidad de sus nombres, vinculados de manera creativa al quehacer judicial.

Tras la evaluación correspondiente, el primer lugar fue otorgado al área de Servicios Judiciales, con el postre denominado “Delicia arancelaria de pistacho”. El segundo lugar correspondió a Presidencia, con la propuesta “Dulce proveído”; mientras que el tercer lugar fue para el Módulo Laboral, con el postre “Contrato indefinido de dulzura”.

El concurso formó parte del programa oficial de actividades por las Bodas de Plata de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, promoviendo espacios de participación que fortalecen el clima laboral, la identidad institucional y los lazos de compañerismo entre quienes integran esta sede judicial.

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