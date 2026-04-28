Se realiza visita técnica para la supervisión y fortalecimiento de la Gestión del Riesgo de Desastres en la Corte de Piura

El titular de la Corte Superior de Justicia de Piura, David Fernando Correa Castro, recibió hoy a los integrantes de la Oficina de Seguridad Integral de la Corte Suprema de Justicia, quienes tendrán a cargo la supervisión y el fortalecimiento de la Gestión del Riesgo de Desastres" (GRD) en el distrito judicial de Piura.

Esta jornada tiene como objetivo principal verificar y reforzar el Plan de Continuidad Operativa (PCO), asegurando que el servicio de justicia no se interrumpa ante posibles eventos adversos o emergencias.

La visita técnica, se ejecutará del 27 al 30 de abril del presente año, la misma que estará a cargo del coordinador del Equipo de Trabajo de Gestión Reactiva, Raúl Alva Hernández; y el analista del Equipo de Seguridad Patrimonial, José Estrada Morales. Ambos funcionarios cuentan con el apoyo del coordinador de Seguridad de la Corte de Piura, Juan Ghiggo Gonzáles.

Como parte de la visita técnica, se llevará a cabo la supervisión física de la Sede central de Piura; así como, de las sedes judiciales de Huancabamba, Huarmaca, Canchaque y Pacaipampa.

Previo a la visita de las sedes judiciales, ambos funcionarios se reunieron con los integrantes del grupo de comando para la Gestión de Riesgos, en esta sesión Alva Hernández destacó el trabajo que viene realizando la Corte de Piura en la gestión del riesgo de desastres.

“La Corte Superior de Piura es una de las Cortes que más ha avanzado, fortaleciendo su Grupo de Trabajo; así como, el Grupo Comando y el Plan de Continuidad Operativa. Además vienen haciendo un buen trabajo fomentando la cultura preventiva, no solo con la conceptualización, sino también con la sensibilización de lo que está pasando”, afirmó.