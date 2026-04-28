Presidencia de la CSJAR impulsa cierre de brechas en infraestructura

Con el firme propósito de fortalecer el servicio de justicia en beneficio de la ciudadanía, la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa que encabeza el Dr. Nicolás Iscarra Pongo, está liderando una estrategia de articulación con gobiernos locales orientada a reducir la brecha de infraestructura judicial y modernizar el equipamiento de los órganos jurisdiccionales de este distrito judicial.

Esta iniciativa busca lograr el respaldo de municipalidades provinciales y distritales para concretar proyectos que permitan mejorar las condiciones físicas de los despachos judiciales y/o sedes judiciales; así como implementar tecnología “de punta” que optimice la atención a los usuarios del sistema de justicia y la prestación de un óptimo servicio.

En ese marco, el presidente de la Corte ha sostenido reuniones de coordinación con los alcaldes de Hunter, Sachaca y Tiabaya para lograr concretar una IOAR que modernice el juzgado de Paz Letrado de Hunter; habiendo obtenido respuestas favorables de apoyo conjunto de las comunas antes señaladas que comprometieron apoyo para la modernización del equipamiento y mobiliario de este órgano jurisdiccional.

El titular de la Corte de Justicia de Arequipa, además saludó la predisposición de los alcaldes de Condesuyos, La Unión, Mariano Melgar; entre otras comunas donde se ha logrado el compromiso para realizar los estudios de perfil técnico de las nuevas sedes judiciales de estas zonas donde la demanda de servicios judiciales ha crecido de manera sostenida.

Asimismo, el Dr. Nicolás Iscarra Pongo y su equipo de trabajo, están sosteniendo reuniones con la alcaldesa del distrito de Majes – El Pedregal y consejeras regionales como Yesenia Choquehuanca Cruz para obtener la priorización de la nueva sede judicial de este pujante distrito a nivel de la comuna distrital con lo cual se avanzaría en la ejecución de este proyecto que está pensado concretarse mediante la modalidad de “Obras por Impuestos”.

El empeño de la presente gestión es consolidar avances significativos en aras de lograr una gestión moderna, articulada y orientada en favor de la ciudadanía; es decir garantizar el valor público.