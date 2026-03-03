HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Estudiantes de Derecho se incorporan a la Corte Superior de Justicia de Piura

A través del programa del Servicio Civil de Graduandos de Derecho (SECIGRA).

SECIGRA ofrece a estudiantes de último año la oportunidad de realizar prácticas preprofesionales en el sector público. Fuente: Difusión.
SECIGRA ofrece a estudiantes de último año la oportunidad de realizar prácticas preprofesionales en el sector público. Fuente: Difusión.

Un total de 43 estudiantes de Derecho, que se vienen formando en las distintas universidades de la región Piura, pasaron a integrar la Corte Superior de Justicia de Piura en su condición de miembros del programa del Servicio Civil de Graduandos de Derecho 2026 (SECIGRA).La bienvenida a los nuevos secigristas estuvo a cargo del presidente de la institución, David Fernando Correa Castro, quien destacó que “el sistema de justicia necesita personas proactivos, que conozcan la realidad de los distintos ámbitos del Derecho. Esta es una oportunidad para fortalecer sus conocimientos, sobre todo en la práctica del Derecho, siendo un complemento necesario de lo aprendido en las aulas universitarias”.

En esta ceremonia también participó el juez superior y responsable del programa Secigra 2026, Tulio Eduardo Villacorta Calderón; la gerente de Administración Distrital, Doris Chunga Rojas; y la coordinadora de Recursos Humanos, Dulce García Pacheco.

Cabe destacar que, el Programa SECIGRA Derecho es una modalidad de prácticas preprofesionales en el sector público, diseñada para estudiantes del último año. Permite laborar en instituciones estatales, convalidando un año de experiencia laboral para el título de abogado y recibiendo un estipendio mensual, generalmente equivalente a una remuneración mínima vital.

