Presidente de la Corte Superior de Justicia de Tumbes fortalece coordinación interinstitucional con la Marina de Guerra

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, Dr. Otto Verapinto Márquez, recibió la visita protocolar del Comandante de la Estación Naval “El Salto”, Capitán de Navío Paolo Camogliano Mannucci, en el marco del fortalecimiento de la articulación interinstitucional en la región.

Este encuentro reafirma el compromiso de ambas instituciones de mantener canales de coordinación y trabajo conjunto, orientados a sumar capacidades para la atención oportuna de las necesidades ciudadanas, la prevención de riesgos y la promoción de entornos seguros, en estricto respeto de sus competencias y autonomía.