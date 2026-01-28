Reunión Anual 2026 de Presidentas y Presidentes de Cortes Superiores

Este encuentro, que se lleva a cabo del 28 al 30 de enero, incluye exposiciones y talleres. Fuente: Difusión.

Este encuentro, que se lleva a cabo del 28 al 30 de enero, incluye exposiciones y talleres. Fuente: Difusión.

La Corte Superior de Justicia de Tumbes participa desde hoy en la Reunión Anual 2026 que reúne a las 35 Cortes Superiores de Justicia del país, un espacio de trabajo clave para fortalecer la gestión institucional y afinar la coordinación entre distritos judiciales en beneficio del servicio de justicia.

En representación de nuestra Corte asisten el presidente, Dr. Otto Santiago Verapinto Márquez, y el administrador distrital, Abg. Edmundo Coico Monroy, quienes vienen aportando a las jornadas técnicas orientadas a la modernización, la integridad, la planificación estratégica y la transformación digital del Poder Judicial.

El encuentro se desarrolla desde hoy miércoles 28 hasta el viernes 30 de enero, con exposiciones y talleres especializados para consolidar mejoras en la gestión y en los servicios judiciales.