Alegría y unión familiar en la Chocolatada Navideña Institucional de la Corte de Tumbes

Así fue la Chocolatada Navideña Institucional, una actividad dirigida a los hijos de los servidores de la Corte Superior de Justicia de Tumbes. El encuentro permitió compartir un momento de alegría y unión familiar en el marco de las celebraciones de fin de año, gracias al trabajo articulado con ADAPOJ Perú, CAFAE – Poder Judicial y SITRAPJ Tumbes.