HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
TC ordena archivar acusación contra Keiko Fujimori
TC ordena archivar acusación contra Keiko Fujimori     TC ordena archivar acusación contra Keiko Fujimori     TC ordena archivar acusación contra Keiko Fujimori     
Judicialidad

Corte de Tumbes participa en jornada académica

El Juez Superior Julio Ernesto Tejada Aguirre inauguró un curso-taller sobre "Argumentación jurídica y razonamiento probatorio" en Tumbes, organizado por el Colegio de Abogados.

Tejada Aguirre subrayó la importancia de la formación continua para mejorar la justicia. Fuente: Difusión.
Tejada Aguirre subrayó la importancia de la formación continua para mejorar la justicia. Fuente: Difusión.

El Juez Superior Titular Julio Ernesto Tejada Aguirre participó y ofreció las palabras de apertura del evento académico organizado por el Colegio de Abogados, en representación de la Corte Superior de Justicia de Tumbes.

El tema del curso-taller realizado fue “Argumentación jurídica y razonamiento probatorio”, dictado por el Mg. Juan Ureta Guerra, autor del libro: "Argumentar es comparar", con énfasis en estructura de argumentos, estándares de prueba, valoración de medios probatorios y motivación de decisiones, dirigido a abogados litigantes, fiscales, defensores públicos y personal jurisdiccional de la región.

En su saludo inicial, el magistrado destacó la relevancia de la formación continua para fortalecer una justicia oportuna, alentando a que cada jornada de actualización se refleje en mejores servicios para la ciudadanía.

Asimismo, resaltó el rol del CAT como espacio de articulación entre magistrados y personal jurisdiccional, subrayando que la actualización permanente y el intercambio de buenas prácticas son claves para elevar los estándares de atención, optimizar las audiencias y fortalecer la confianza pública en la administración de justicia.

Notas relacionadas
Inmenso cadáver de una ballena azul aparece en balneario de Punta Mero, en Tumbes: vecinos advierten que cetáceo empieza a hincharse

Inmenso cadáver de una ballena azul aparece en balneario de Punta Mero, en Tumbes: vecinos advierten que cetáceo empieza a hincharse

LEER MÁS
Sujetos acaban con la vida de joven tras celebrar su cumpleaños en Tumbes: su amigo también perdió la vida

Sujetos acaban con la vida de joven tras celebrar su cumpleaños en Tumbes: su amigo también perdió la vida

LEER MÁS
Corte de Tumbes llevó "Justicia Itinerante" al distrito fronterizo de Aguas Verdes

Corte de Tumbes llevó "Justicia Itinerante" al distrito fronterizo de Aguas Verdes

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
CSJAR rindió homenaje al Señor de los Milagros

CSJAR rindió homenaje al Señor de los Milagros

LEER MÁS
Corte del Santa realizó feria informativa en centro poblado de Cascajal

Corte del Santa realizó feria informativa en centro poblado de Cascajal

LEER MÁS
Corte de Lambayeque celebró el VII aniversario del Módulo Judicial Integrado en Violencia Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar

Corte de Lambayeque celebró el VII aniversario del Módulo Judicial Integrado en Violencia Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar

LEER MÁS
Unidad de Flagrancia: seis meses de prisión preventiva para sujetos que asaltaron a censista en Pimentel

Unidad de Flagrancia: seis meses de prisión preventiva para sujetos que asaltaron a censista en Pimentel

LEER MÁS
Dr. Edgardo Asenjo Tamay juró como Juez Supernumerario del Juzgado de Investigación Preparatoria de Lambayeque

Dr. Edgardo Asenjo Tamay juró como Juez Supernumerario del Juzgado de Investigación Preparatoria de Lambayeque

LEER MÁS
Condenan a 2 años de cárcel a sujeto que agredió e insultó a su exconviviente

Condenan a 2 años de cárcel a sujeto que agredió e insultó a su exconviviente

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Todo un salón de colegio de San Juan de Miraflores logra ingresar a la UNMSM: dos alcanzaron el primer lugar

Habrá cambios en el Mininter por persistir en compra de avión Embraer

El crimen no se detiene: matan a salsero y bailarina

Judicialidad

Dr. Edgardo Asenjo Tamay juró como Juez Supernumerario del Juzgado de Investigación Preparatoria de Lambayeque

Corte de Lambayeque celebró el VII aniversario del Módulo Judicial Integrado en Violencia Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar

Unidad de Flagrancia: seis meses de prisión preventiva para sujetos que asaltaron a censista en Pimentel

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Habrá cambios en el Mininter por persistir en compra de avión Embraer

Juicio de Pedro Castillo va llegando a su fin: expresidente, Betssy Chávez y acusados serán interrogados

Francisco Sagasti sobre protestas contra Gobierno y Congreso: "Los jóvenes y parte de la ciudadanía está harta de estos pleitos"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025