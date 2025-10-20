Corte de Tumbes participa en jornada académica

El Juez Superior Titular Julio Ernesto Tejada Aguirre participó y ofreció las palabras de apertura del evento académico organizado por el Colegio de Abogados, en representación de la Corte Superior de Justicia de Tumbes.

El tema del curso-taller realizado fue “Argumentación jurídica y razonamiento probatorio”, dictado por el Mg. Juan Ureta Guerra, autor del libro: "Argumentar es comparar", con énfasis en estructura de argumentos, estándares de prueba, valoración de medios probatorios y motivación de decisiones, dirigido a abogados litigantes, fiscales, defensores públicos y personal jurisdiccional de la región.

En su saludo inicial, el magistrado destacó la relevancia de la formación continua para fortalecer una justicia oportuna, alentando a que cada jornada de actualización se refleje en mejores servicios para la ciudadanía.

Asimismo, resaltó el rol del CAT como espacio de articulación entre magistrados y personal jurisdiccional, subrayando que la actualización permanente y el intercambio de buenas prácticas son claves para elevar los estándares de atención, optimizar las audiencias y fortalecer la confianza pública en la administración de justicia.