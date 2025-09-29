HOYSuscripcion LR Focus

Corte de Tumbes acercó servicios judiciales a la ciudadanía en la 9° Feria "Llapanachikpaq Justicia"

La Corte Superior de Justicia de Tumbes realizó la 9ª Feria Nacional Simultánea "Llapanachikpaq Justicia", ofreciendo servicios judiciales gratuitos a la comunidad en la Plaza Chilimasa de Corrales.

En este evento, se brindaron orientaciones jurídicas en temas como alimentos, filiación extramatrimonial. Fuente: Difusión.
En este evento, se brindaron orientaciones jurídicas en temas como alimentos, filiación extramatrimonial. Fuente: Difusión.

La Corte Superior de Justicia de Tumbes realizó con éxito la 9ª Feria Nacional Simultánea “Llapanachikpaq Justicia” en la Plaza Chilimasa de Corrales, jornada en la que se acercaron servicios judiciales y de orientación legal a la comunidad, con énfasis en la atención de personas en condición de vulnerabilidad. La actividad se desarrolló en un espacio abierto, accesible y gratuito.

Durante la feria se brindaron orientaciones jurídicas y atenciones en alimentos, filiación extramatrimonial, rectificación de partidas, denuncias por violencia familiar, así como orientación sobre derechos fundamentales, mesa de partes itinerante para presentación de escritos y demandas, celebración de audiencias y otros. Todo ello permitió resolver consultas, iniciar trámites y canalizar casos de manera rápida y oportuna, evitando traslados y costos innecesarios para las familias.

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, Dr. Otto Santiago Verapinto Márquez, destacó que la feria “demuestra que la justicia no debe ser lejana ni complicada; debe ser oportuna, clara y humana, especialmente para niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas adultas mayores y personas con discapacidad”. Asimismo, remarcó que estas intervenciones forman parte del compromiso institucional de acceso a la justicia y de reducción de brechas en el territorio.

La jornada contó con la participación y el trabajo conjunto de diversas instituciones públicas y privadas como: el Gobierno Regional, la Municipalidad de Corrales y sus distintos programas, el Ministerio Público, PNP, SUNAFIL, SUTRAN, el Ministerio de Cultura, Warmi Ñan, la Superintendencia Nacional de Migraciones, CETPRO, entre otros. Cuya colaboración fue fundamental para ofrecer respuestas integrales a la ciudadanía. La Corte de Tumbes expresa su agradecimiento a todas ellas por sumarse a este esfuerzo interinstitucional que convierte los derechos en realidades concretas para la población.

El Poder Judicial reafirma su compromiso de mantener y ampliar estas acciones de Justicia Itinerante, promoviendo canales ágiles y transparentes al servicio de la comunidad. Se invita a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales para próximas ediciones y campañas de atención descentralizada.

