Judicialidad

Poder Judicial lleva servicios gratuitos a San Jacinto

La Corte Superior de Justicia de Tumbes realizó una jornada de atención en San Jacinto, ofreciendo servicios judiciales a la población en zonas alejadas, facilitando su acceso a la justicia.

Durante la actividad, se recepcionaron demandas de alimentos y trámites legales. Fuente: Difusión.

La Corte Superior de Justicia de Tumbes, a través del programa Justicia Itinerante, llevó a cabo una nueva jornada de atención en el distrito de San Jacinto, acercando los servicios judiciales a la población y facilitando el acceso a la justicia en zonas alejadas.

Durante la actividad se recepcionaron demandas de alimentos, patrimoniales, rectificación de partidas y otros trámites, además de brindar orientación sobre el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM), consultas sobre el estado de procesos judiciales y entrega de depósitos judiciales. Este conjunto de servicios permitió que las personas puedan realizar gestiones rápidas y efectivas sin necesidad de trasladarse a la sede central.

La jornada contó con la participación activa de instituciones aliadas como el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, SUTRAN, SUNAFIL, DEMUNA, el Sistema Integrado de Salud y el Programa Aurora, lo que fortaleció el carácter integral de la intervención. La presencia de estas entidades permitió atender consultas y brindar asesoría en temas de justicia, transporte, derechos laborales, protección a menores, salud, entre otros.

Los principales beneficiados fueron los pobladores de San Jacinto y zonas cercanas, quienes encontraron en un solo espacio respuestas inmediatas a sus necesidades legales y sociales. Este modelo de atención evita gastos de traslado y tiempo, ofreciendo soluciones concretas que impactan de manera positiva en la vida de las familias tumbesinas.

De esta manera, la Corte Superior de Justicia de Tumbes reafirma su compromiso con el acceso a la justicia inclusiva y cercana a la ciudadanía, articulando esfuerzos con otras instituciones para promover una sociedad más justa, protegida y con servicios accesibles para todos.

