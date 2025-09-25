Unidad de Flagrancia de Tumbes garantiza sanción inmediata en caso de tenencia ilegal de armas

Este fallo destaca la eficacia del modelo de la Unidad de Flagrancia. Fuente: Difusión.

La Unidad de Flagrancia de la Corte Superior de Justicia de Tumbes obtuvo una sentencia efectiva en el caso seguido contra César Augusto Serquén Medina, imputado por el delito de Fabricación, Comercialización, Uso o Porte de Armas, en agravio del Ministerio del Interior.

La audiencia de incoación de proceso inmediato y prisión preventiva se llevó a cabo en el 3° Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia, a cargo de la jueza Mirtha Paola Rojas Rojas, quien resolvió aprobar la terminación anticipada, imponiendo una pena efectiva de 6 años y 8 meses de cárcel, así como el pago de 1,000 nuevos soles de reparación civil.

Este resultado reafirma la importancia del modelo de la Unidad de Flagrancia, que permite dar respuesta rápida y oportuna frente a delitos cometidos en flagrancia, evitando la impunidad y fortaleciendo la seguridad ciudadana en la región.

La Corte Superior de Justicia de Tumbes reitera su compromiso de seguir trabajando con firmeza para que la justicia llegue de manera célere y eficiente a la población.