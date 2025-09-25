HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿A qué hora juega Alianza vs. U. de Chile por la Sudamericana?
¿A qué hora juega Alianza vs. U. de Chile por la Sudamericana?     ¿A qué hora juega Alianza vs. U. de Chile por la Sudamericana?     ¿A qué hora juega Alianza vs. U. de Chile por la Sudamericana?     
Judicialidad

Unidad de Flagrancia de Tumbes garantiza sanción inmediata en caso de tenencia ilegal de armas

La Corte Superior de Justicia de Tumbes dictó una sentencia efectiva de 6 años y 8 meses de cárcel contra César Augusto Serquén Medina por posesión ilegal de armas.

Este fallo destaca la eficacia del modelo de la Unidad de Flagrancia. Fuente: Difusión.
Este fallo destaca la eficacia del modelo de la Unidad de Flagrancia. Fuente: Difusión.

La Unidad de Flagrancia de la Corte Superior de Justicia de Tumbes obtuvo una sentencia efectiva en el caso seguido contra César Augusto Serquén Medina, imputado por el delito de Fabricación, Comercialización, Uso o Porte de Armas, en agravio del Ministerio del Interior.

La audiencia de incoación de proceso inmediato y prisión preventiva se llevó a cabo en el 3° Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia, a cargo de la jueza Mirtha Paola Rojas Rojas, quien resolvió aprobar la terminación anticipada, imponiendo una pena efectiva de 6 años y 8 meses de cárcel, así como el pago de 1,000 nuevos soles de reparación civil.

Este resultado reafirma la importancia del modelo de la Unidad de Flagrancia, que permite dar respuesta rápida y oportuna frente a delitos cometidos en flagrancia, evitando la impunidad y fortaleciendo la seguridad ciudadana en la región.

La Corte Superior de Justicia de Tumbes reitera su compromiso de seguir trabajando con firmeza para que la justicia llegue de manera célere y eficiente a la población.

Notas relacionadas
Corte de Tumbes impulsa formación legal en estudiantes de Zarumilla

Corte de Tumbes impulsa formación legal en estudiantes de Zarumilla

LEER MÁS
Poder Judicial fortalece la formación de Jueces de Paz en temas de violencia contra la mujer y grupo familiar

Poder Judicial fortalece la formación de Jueces de Paz en temas de violencia contra la mujer y grupo familiar

LEER MÁS
Poder Judicial resalta impacto de la Unidad de Flagrancia en Tumbes en la lucha contra el crimen fronterizo

Poder Judicial resalta impacto de la Unidad de Flagrancia en Tumbes en la lucha contra el crimen fronterizo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Nueve meses de prisión preventiva para primos que golpearon salvajemente a menor y le causaron la muerte

Nueve meses de prisión preventiva para primos que golpearon salvajemente a menor y le causaron la muerte

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Las 5 mejores universidades privadas de América Latina, según el QS World University Rankings 2026: PUCP de Perú en el top

USCIS anuncia que hará más difícil el examen para inmigrantes que deseen obtener la ciudadanía americana

Jorge Fossati se pronunció sobre inesperado fichaje de Piero Quispe por Sydney FC de Australia

Judicialidad

Corte de Lambayeque cerró dos semanas de reflexión académica con ponencia sobre inteligencia artificial

Corte de Lambayeque capacita a Jueces de Paz en temas de violencia familiar y atención a población vulnerable

Corte de Lambayeque y Municipalidad de Chiclayo coordinan poda de jardines y ordenamiento de estacionamiento en sede Manuel Huangal Naveda

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Susana Villarán: Fiscalía señala que recibió más de 11 millones de dólares por parte de Obebrecht y OAS a cambio de concesiones

Ministerio Público continuará investigando a Nicanor Boluarte y a Juan José Santiváñez, afirma fiscal Tomás Gálvez

Dina Boluarte infló cifras de muertes por COVID-19: dijo 2 millones de fallecidos, cuando cifra no supera los 221 mil

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota