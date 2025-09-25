HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Corte de Tumbes impulsa acceso a la justicia con jornadas maratónicas de audiencias

Dirigido por el Dr. Yarleque Farias, el juzgado ha logrado un auge en su carga procesal, reafirmando el compromiso de la Corte Superior de Justicia de Tumbes con una justicia rápida y eficiente.

Durante octubre se programarán dos nuevas jornadas maratónicas, que seguirán apoyando a la comunidad. Fuente: Difusión.
Durante octubre se programarán dos nuevas jornadas maratónicas, que seguirán apoyando a la comunidad. Fuente: Difusión.

El Juzgado Penal Unipersonal Transitorio de Contralmirante Villar, dirigido por el Dr. Yarleque Farias Guller Cosme, desarrolló una jornada maratónica de trabajo en la que se realizaron 16 audiencias relacionadas con delitos de omisión a la asistencia familiar. Esta importante actividad permitió avanzar significativamente en la atención de procesos, lo que representa un beneficio directo para las familias de la provincia.

Gracias a este esfuerzo sostenido, el juzgado ha logrado un sinceramiento de su carga procesal, poniéndose al día en la atención de expedientes que demandaban resolución oportuna. Con ello, se reafirma el compromiso de la Corte Superior de Justicia de Tumbes de garantizar un servicio de justicia célere, eficiente y orientado a la protección de los derechos de los justiciables.

Pese a su carácter transitorio, el Juzgado Penal Unipersonal viene alcanzando sus metas mensuales de manera constante, demostrando que con organización y compromiso es posible dar respuestas rápidas y efectivas a la población. Este desempeño fortalece la confianza ciudadana en el sistema de justicia y contribuye a una mejor convivencia social.

El desarrollo de estas jornadas constituye un alivio para cientos de familias que dependen de las decisiones judiciales en materia de asistencia familiar, asegurando el respeto a los derechos de niñas, niños y adolescentes que requieren de un apoyo económico justo y oportuno.

Finalmente, se anunció que durante el mes de octubre se llevarán a cabo dos nuevas jornadas maratónicas de audiencias, lo que continuará beneficiando a los pobladores de Contralmirante Villar y consolidará la política de brindar justicia con celeridad y compromiso social.

