Poder Judicial fortalece la formación de Jueces de Paz en temas de violencia contra la mujer y grupo familiar

Con el objetivo de consolidar una justicia más cercana, preventiva y especializada, se llevó a cabo la 4.ª Jornada Nacional de Capacitación a Jueces de Paz, en la que participaron autoridades jurisdiccionales y especialistas en materia de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar.

La jornada se desarrolló en dos sesiones virtuales. En la primera, la Dra. Francis Herrera García, jueza del Primer Juzgado de Familia con Subespecialidad en Violencia Contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar, expuso el tema “Enfoque de género y su aplicación en la Justicia de Paz”, resaltando la importancia de que los jueces de paz comprendan las desigualdades estructurales que afectan a las mujeres y adopten decisiones con sensibilidad y perspectiva de género.

La segunda sesión estuvo a cargo de la Lic. Karen del Milagro Herrera Chunga, quien desarrolló el tema “Atención de la violencia en el área rural, en el marco de la Ley N.° 30364”, destacando la necesidad de brindar respuestas inmediatas, accesibles y coordinadas en comunidades donde las víctimas enfrentan mayores barreras para acceder a la justicia.

Estas jornadas forman parte del esfuerzo institucional del Poder Judicial por fortalecer la labor de los jueces de paz en la primera línea de contacto con la ciudadanía, especialmente en el ámbito rural, donde su rol es clave para garantizar la protección de las personas en situación de vulnerabilidad y la prevención de la violencia.

Con estas acciones, el Poder Judicial reafirma su compromiso con una justicia inclusiva y con enfoque de derechos humanos, promoviendo que los jueces de paz cuenten con herramientas sólidas para atender los casos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar con eficacia, celeridad y humanidad.