HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | Perú vs Paraguay por las Eliminatorias 2026
EN VIVO | Perú vs Paraguay por las Eliminatorias 2026     EN VIVO | Perú vs Paraguay por las Eliminatorias 2026     EN VIVO | Perú vs Paraguay por las Eliminatorias 2026     
Judicialidad

Corte Superior de Justicia de Tumbes refuerza acciones preventivas contra el dengue

Esta medida reafirma el compromiso de la Corte de proteger la salud de su personal y de los usuarios que requieren servicios de justicia en la región.

Especialistas del área de Vigilancia y Control Vectorial fumigaron las instalaciones. Fuente: Difusión.
Especialistas del área de Vigilancia y Control Vectorial fumigaron las instalaciones. Fuente: Difusión.

En coordinación con la Dirección Regional de Salud, la Corte Superior de Justicia de Tumbes realizó hoy una jornada de nebulización espacial en sus instalaciones, con el objetivo de prevenir la propagación del dengue y proteger la salud de magistrados, servidores y usuarios que acuden diariamente a la sede judicial.

Personal especializado del área de Vigilancia y Control Vectorial ejecutó la fumigación en los diferentes ambientes de la institución, como parte de la campaña regional de lucha contra el zancudo Aedes aegypti, transmisor del dengue.

Esta acción preventiva reafirma el compromiso de la Corte Superior de Justicia de Tumbes de velar por el bienestar de su personal y de la ciudadanía que recibe los servicios de justicia.

Notas relacionadas
Seis homicidios en las últimas 24 horas

Seis homicidios en las últimas 24 horas

LEER MÁS
Siete homicidios en las últimas 24 horas

Siete homicidios en las últimas 24 horas

LEER MÁS
Corte Superior de Justicia de Tumbes y Gobierno Regional firman convenio para fortalecer el trabajo interinstitucional

Corte Superior de Justicia de Tumbes y Gobierno Regional firman convenio para fortalecer el trabajo interinstitucional

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Juez ordena a padres pagar pensión alimenticia a favor de su hija tras acogimiento familiar provisional por parte del tío paterno

Juez ordena a padres pagar pensión alimenticia a favor de su hija tras acogimiento familiar provisional por parte del tío paterno

LEER MÁS
Corte Superior de Justicia de Tumbes y Gobierno Regional firman convenio para fortalecer el trabajo interinstitucional

Corte Superior de Justicia de Tumbes y Gobierno Regional firman convenio para fortalecer el trabajo interinstitucional

LEER MÁS
Presidente de la Corte de Moquegua reconoce labor de personal jurisdiccional y administrativo en el "Día del Trabajador Judicial"

Presidente de la Corte de Moquegua reconoce labor de personal jurisdiccional y administrativo en el "Día del Trabajador Judicial"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Elisabet Lann, ministra de Salud de Suecia, se desmayó en conferencia de prensa cuando era presentada al cargo

¿A qué hora juega Venezuela vs Colombia EN VIVO HOY por el cierre de las Eliminatorias?

Beéle se pronuncia tras difusión de imágenes con Isabella Ladera y anuncia acciones legales

Judicialidad

Corte de Lambayeque garantiza participación e igualdad de condiciones en audiencia virtual de comunidad campesina

Corte de Lambayeque entrega indumentaria institucional a personal de la central única de notificaciones

Nueva Jueza Supernumeraria juramenta en el Séptimo Juzgado de Trabajo de Chiclayo

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

JEE archiva denuncia contra López Aliaga por infracción a neutralidad pese a "evidente mensaje proselitista"

Jaime Chincha y su último programa en La República: criticó al Gobierno por la reconstrucción de El Frontón

Discordia por el monopolio en la ruta de acceso a la ciudadela de Machu Picchu genera demoras a los turistas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota