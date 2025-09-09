Corte Superior de Justicia de Tumbes refuerza acciones preventivas contra el dengue

En coordinación con la Dirección Regional de Salud, la Corte Superior de Justicia de Tumbes realizó hoy una jornada de nebulización espacial en sus instalaciones, con el objetivo de prevenir la propagación del dengue y proteger la salud de magistrados, servidores y usuarios que acuden diariamente a la sede judicial.

Personal especializado del área de Vigilancia y Control Vectorial ejecutó la fumigación en los diferentes ambientes de la institución, como parte de la campaña regional de lucha contra el zancudo Aedes aegypti, transmisor del dengue.

Esta acción preventiva reafirma el compromiso de la Corte Superior de Justicia de Tumbes de velar por el bienestar de su personal y de la ciudadanía que recibe los servicios de justicia.