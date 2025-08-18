Corte Superior de Justicia de Tumbes acercó servicios a la población de Aguas Verdes

La Corte Superior de Justicia de Tumbes, a través de la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, llevó a cabo hoy una Jornada de Justicia Itinerante en la Plaza de la Confraternidad, en el distrito de Aguas Verdes.

En la actividad participaron la Defensoría del Pueblo, la Dirección de Derechos Fundamentales de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, el Juzgado de Paz Letrado de Zarumilla, el Juzgado de Paz Letrado de Aguas Verdes en Faltas, el Juzgado de Paz de Aguas Verdes, personal del Módulo Laboral y la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial – Tumbes, representada por el juez superior José Luis Troya Acha, quien brindó orientación a los asistentes en el marco de sus funciones de supervisión y control.

Asimismo, se sumaron órganos administrativos de la Corte de Tumbes, como Servicios Judiciales, ODAJUP y el área de Informática, brindando atención y orientación a los ciudadanos.

Durante la jornada se recepcionaron demandas de alimentos, se atendieron quejas ante la ODANC, se brindó orientación sobre el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) y se absolvieron consultas sobre el estado de procesos judiciales.

Cabe destacar que, como parte de esta iniciativa, el juez de Paz Letrado de Zarumilla recibió demandas de alimentos directamente en los puestos de trabajo de las demandantes, acercando aún más el servicio de justicia a la comunidad.

Con esta acción, el Poder Judicial reafirmó su compromiso de acercar sus servicios a la población, en especial a las personas en condición de vulnerabilidad y a quienes residen en zonas alejadas, garantizando el acceso oportuno a la justicia y la protección de sus derechos.