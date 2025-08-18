Corte Superior de Justicia de Tumbes desarrolla maratón de audiencias en beneficio de la ciudadanía

Esta jornada se enfoca en resolver casos de agresiones contra la mujer y familiares. Fuente: Difusión.

La Corte Superior de Justicia de Tumbes viene desarrollando una maratón de descarga procesal en el Tercer Juzgado Penal Unipersonal, a cargo de la jueza Genara Juárez Satan, con el objetivo de brindar a la población un servicio de justicia más ágil, oportuno y eficiente.

Esta jornada se realiza bajo la coordinación de la administración del Módulo Penal, en conjunto con el Ministerio Público y la Dirección Distrital de la Defensa Pública de Tumbes, contando con el apoyo del personal administrativo y jurisdiccional del Módulo Penal.

Durante estas audiencias maratónicas, se vienen resolviendo procesos relacionados con agresiones contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar, una problemática sensible que afecta directamente a la seguridad y bienestar de la ciudadanía.

Para ello, se cuenta con la participación activa de la Dra. Genara Juárez Satan, Juez del Tercer Juzgado Penal Unipersonal; la Dra. Susan Alvarado Rodríguez, Fiscal Provincial de la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesiones y Agresiones contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar; y el Dr. Roberto Carlos Castro Cortés, abogado de la Dirección Distrital de la Defensa Pública de Tumbes.

La realización de estas jornadas representa un esfuerzo institucional que no solo reduce la carga procesal y evita la dilación de los casos, sino que además garantiza mayor celeridad y acceso a la justicia para las personas en situación de vulnerabilidad, en especial mujeres víctimas de violencia.

Con estas acciones, la Corte Superior de Justicia de Tumbes reafirma su compromiso de ofrecer un servicio judicial más humano, eficiente y cercano a la población, fortaleciendo la confianza ciudadana en el sistema de justicia.