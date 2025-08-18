Corte Superior de Justicia de Tumbes se suma al Simulacro Nacional Multipeligro

En el marco del Simulacro Nacional Multipeligro organizado por el INDECI, los jueces y servidores de la Corte Superior de Justicia de Tumbes participaron activamente en este ejercicio de preparación ante sismos y otros peligros asociados, como tsunamis, deslizamientos e incendios.

Bajo el lema “Por un país preparado”, la institución judicial demostró su compromiso con la seguridad y la prevención, siguiendo los protocolos establecidos para estos casos. Durante el simulacro, se practicaron las acciones clave:

Alerta por sismo: Identificación de zonas seguras internas durante los primeros minutos. Evacuación ordenada: Traslado al punto de reunión designado (“Rescaso de Industrias”). Prevención de riesgos adicionales: Simulación de protocolos para tsunamis (alejamiento de la costa) y otros peligros según la ubicación.

El Poder Judicial resaltó la importancia de estos ejercicios para fortalecer la capacidad de respuesta y proteger la vida de sus integrantes y la comunidad.

La participación de la Corte de Tumbes refuerza el mensaje de que “Defensa Civil es tarea de todos”, promoviendo una cultura de prevención ante desastres en el Perú.