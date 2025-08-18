HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Trump recibió a Zelensky en la Casa Blanca para definir el futuro de la guerra
Trump recibió a Zelensky en la Casa Blanca para definir el futuro de la guerra     Trump recibió a Zelensky en la Casa Blanca para definir el futuro de la guerra     Trump recibió a Zelensky en la Casa Blanca para definir el futuro de la guerra     
Judicialidad

Corte Superior de Justicia de Tumbes se suma al Simulacro Nacional Multipeligro

La Corte Superior de Justicia de Tumbes participó en el Simulacro Nacional Multipeligro de INDECI, preparando a jueces y servidores para enfrentar sismos y otros desastres.

La participación activa refuerza que “Defensa Civil es tarea de todos”. Fuente: Difusión.
La participación activa refuerza que “Defensa Civil es tarea de todos”. Fuente: Difusión.

En el marco del Simulacro Nacional Multipeligro organizado por el INDECI, los jueces y servidores de la Corte Superior de Justicia de Tumbes participaron activamente en este ejercicio de preparación ante sismos y otros peligros asociados, como tsunamis, deslizamientos e incendios. 

Bajo el lema “Por un país preparado”, la institución judicial demostró su compromiso con la seguridad y la prevención, siguiendo los protocolos establecidos para estos casos. Durante el simulacro, se practicaron las acciones clave: 

  1. Alerta por sismo: Identificación de zonas seguras internas durante los primeros minutos. 
  2. Evacuación ordenada: Traslado al punto de reunión designado (“Rescaso de Industrias”). 
  3. Prevención de riesgos adicionales: Simulación de protocolos para tsunamis (alejamiento de la costa) y otros peligros según la ubicación. 

El Poder Judicial resaltó la importancia de estos ejercicios para fortalecer la capacidad de respuesta y proteger la vida de sus integrantes y la comunidad.

La participación de la Corte de Tumbes refuerza el mensaje de que “Defensa Civil es tarea de todos”, promoviendo una cultura de prevención ante desastres en el Perú.

Notas relacionadas
Acumulación de basura pone en riesgo la salud en el Hospital Regional de Tumbes: hace dos meses que el camión no recoge los residuos de la zona

Acumulación de basura pone en riesgo la salud en el Hospital Regional de Tumbes: hace dos meses que el camión no recoge los residuos de la zona

LEER MÁS
Transparencia en examen de selección de Jueces Supernumerarios

Transparencia en examen de selección de Jueces Supernumerarios

LEER MÁS
Cocodrilo gigante es captado en playa de Tumbes y causa pánico en los residentes de la zona

Cocodrilo gigante es captado en playa de Tumbes y causa pánico en los residentes de la zona

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jueces, juezas y servidores judiciales participaron de Simulacro Nacional Multipeligro

Jueces, juezas y servidores judiciales participaron de Simulacro Nacional Multipeligro

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Samahara Lobatón confiesa qué gastos cubría Jefferson Farfán cuando vivía con Melissa Klug: "No fue como un papá"

'Record of Ragnarok 3' se estrena en Netflix: ¿cuándo y quiénes son los nuevos personajes?

Entrenador de Gremio revela el verdadero motivo del fichaje de Erick Noriega: "Cuando analizas el mercado..."

Judicialidad

Jueza penal de Los Órganos ordena traslado de ciudadano ecuatoriano para ser extraditado

Juzgado Colegiado Supraprovincial de Sullana condena a cadena perpetua a padre por delito de violación sexual de menor de 14 años

Unidad de Flagrancia condena a 26 años, 9 meses y 13 días de prisión a sujeto por violento robo agravado en Monsefú

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Santa Rosa: Canciller Elmer Schialer y a ministro de Defensa responden ante la Comisión de Relaciones Exteriores

Daniel Quintero, precandidato colombiano, insulta al Ejército peruano tras ser declarado persona no grata: "Pirañas"

Rafael López Aliaga: alcalde de Lima contrato a más de 30 militantes de Renovación Popular en la Municipalidad de Lima

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota