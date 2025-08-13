Transparencia en examen de selección de Jueces Supernumerarios

La Corte Superior de Justicia de Tumbes llevó a cabo el examen de conocimientos correspondiente al proceso de selección de Jueces Supernumerarios, con el objetivo de incorporar a profesionales idóneos y altamente preparados para asumir la función jurisdiccional.

Este concurso busca garantizar que quienes accedan a la judicatura cuenten con las capacidades técnicas, jurídicas y éticas necesarias, de manera que su desempeño se traduzca en resoluciones de calidad, fortaleciendo así la confianza ciudadana en la administración de justicia y la imagen institucional de la Corte.

Bajo la presidencia del Juez Superior, Percy Elmer León Dios, titular de la Comisión de Selección, el proceso se viene desarrollando con estrictos criterios de transparencia, objetividad e igualdad de oportunidades para todos los postulantes. Cada etapa fue supervisada de forma rigurosa, asegurando que la evaluación responda únicamente a los méritos y conocimientos demostrados por los participantes.

La Corte Superior de Justicia de Tumbes reafirma su compromiso con la meritocracia y la transparencia, pilares fundamentales para garantizar una justicia independiente, eficiente y al servicio de la ciudadanía.