HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva
Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva     Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva     Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva     
Judicialidad

Transparencia en examen de selección de Jueces Supernumerarios

La Corte Superior de Justicia de Tumbes llevó a cabo el examen para seleccionar Jueces Supernumerarios, buscando profesionales idóneos para la función jurisdiccional.

Este concurso garantiza el ingreso de postulantes con capacidades técnicas y éticas. Fuente: Difusión.
Este concurso garantiza el ingreso de postulantes con capacidades técnicas y éticas. Fuente: Difusión.

La Corte Superior de Justicia de Tumbes llevó a cabo el examen de conocimientos correspondiente al proceso de selección de Jueces Supernumerarios, con el objetivo de incorporar a profesionales idóneos y altamente preparados para asumir la función jurisdiccional.

Este concurso busca garantizar que quienes accedan a la judicatura cuenten con las capacidades técnicas, jurídicas y éticas necesarias, de manera que su desempeño se traduzca en resoluciones de calidad, fortaleciendo así la confianza ciudadana en la administración de justicia y la imagen institucional de la Corte.

Bajo la presidencia del Juez Superior, Percy Elmer León Dios, titular de la Comisión de Selección, el proceso se viene desarrollando con estrictos criterios de transparencia, objetividad e igualdad de oportunidades para todos los postulantes. Cada etapa fue supervisada de forma rigurosa, asegurando que la evaluación responda únicamente a los méritos y conocimientos demostrados por los participantes.

La Corte Superior de Justicia de Tumbes reafirma su compromiso con la meritocracia y la transparencia, pilares fundamentales para garantizar una justicia independiente, eficiente y al servicio de la ciudadanía.

Notas relacionadas
Cocodrilo gigante es captado en playa de Tumbes y causa pánico en los residentes de la zona

Cocodrilo gigante es captado en playa de Tumbes y causa pánico en los residentes de la zona

LEER MÁS
Cuatro homicidios en las últimas 24 horas

Cuatro homicidios en las últimas 24 horas

LEER MÁS
Cinco asesinatos en las últimas 24 horas

Cinco asesinatos en las últimas 24 horas

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
En el Día del Juez y la Jueza anuncian aplicación del modelo de Despacho Judicial Corporativo para Juzgados de Familia

En el Día del Juez y la Jueza anuncian aplicación del modelo de Despacho Judicial Corporativo para Juzgados de Familia

LEER MÁS
Corte de Sullana gana primer puesto en concurso de TikTok organizado por el Poder Judicial a nivel nacional

Corte de Sullana gana primer puesto en concurso de TikTok organizado por el Poder Judicial a nivel nacional

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

No solo es la Ley Seca: conoce todas las restricciones por las elecciones en Bolivia del 17 de agosto

Mirar PSG vs Tottenham EN VIVO por la Supercopa de Europa 2025: sigue AQUÍ el partido

El iPhone 17 Pro sería más caro que su antecesor: Apple subiría precios por los aranceles de Donald Trump

Judicialidad

Informáticos santeños realizaron visita de trabajo a Corte Superior de Justicia de la Libertad

Sentenciados a trabajos comunitarios realizaron limpieza en Óvalo Turicarami de Sullana

Disponen internamiento por nueve meses en prisión para sujeto hallado con marihuana y balas

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte desobedece a la Corte IDH y promulga Ley de Amnistía que beneficia a policías y militares que violaron los DD.HH.

Martín Vizcarra EN VIVO: Poder Judicial evalúa solicitud de 6 meses de prisión preventiva contra expresidente

Ciudadanos de Santa Rosa izan bandera de Perú, mientras cantan himno nacional

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota