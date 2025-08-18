Corte Superior de Justicia de Tumbes desarrolla III Jornada Nacional de Capacitación a Jueces de Paz

La Corte Superior de Justicia de Tumbes, en coordinación con la Oficina Nacional de Apoyo a la Justicia de Paz (ONAJUP), llevó a cabo la III Jornada Nacional de Capacitación a Jueces de Paz, con el objetivo de fortalecer sus competencias y conocimientos en materia de funciones notariales.

La actividad fue inaugurada por el Presidente de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, Dr. Otto Verapinto Márquez, quien destacó la relevancia de estas jornadas para garantizar un servicio eficiente y cercano a la ciudadanía.

El primer tema de la capacitación estuvo a cargo de la Dra. Deyanira V. Riva de López, notaria pública de la provincia de Contralmirante Villar, designada por el Colegio de Notarios de Piura y Tumbes, quien expuso sobre las funciones notariales permitidas por la Ley de Justicia de Paz.

Asimismo, el Abg. Khrisnan E. Mogollón Calle, asistente registral de la SUNARP – Piura, instruyó a los jueces y juezas de paz sobre los procedimientos técnicos para el llenado y certificación de actas, así como el manejo adecuado del libro de actas, elementos fundamentales para el ejercicio de sus funciones.

La jornada contó también con la participación de la Abg. Dalila Porras Estrada, coordinadora de la Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz, quien resaltó que estas capacitaciones forman parte de un plan de trabajo ejecutado conjuntamente con la Oficina Nacional de Apoyo a la Justicia de Paz y Justicia Indígena, dirigida por la Dra. Alejandrina Luglio Mallina.

El Poder Judicial resalta la importancia de la capacitación periódica de los jueces y juezas de paz, a fin de asegurar un desempeño eficiente, transparente y ajustado a derecho, en beneficio de las comunidades del Distrito Judicial de Tumbes.