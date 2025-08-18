HOYSuscripcion LR Focus

Trump recibió a Zelensky en la Casa Blanca para definir el futuro de la guerra
Judicialidad

𝐂𝐨𝐫𝐭𝐞 𝐒𝐮𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐫 𝐝𝐞 𝐉𝐮𝐬𝐭𝐢𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐦𝐛𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐬𝐚𝐫𝐫𝐨𝐥𝐥𝐚 𝐈𝐈𝐈 𝐉𝐨𝐫𝐧𝐚𝐝𝐚 𝐍𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐂𝐚𝐩𝐚𝐜𝐢𝐭𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐚 𝐉𝐮𝐞𝐜𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐏𝐚𝐳

La Corte Superior de Justicia de Tumbes celebró la III Jornada Nacional de Capacitación a Jueces de Paz, enfocándose en fortalecer sus competencias en funciones notariales.

El evento busca garantizar un servicio judicial eficiente y cercano a la ciudadanía. Fuente: Difusión.
La Corte Superior de Justicia de Tumbes, en coordinación con la Oficina Nacional de Apoyo a la Justicia de Paz (ONAJUP), llevó a cabo la III Jornada Nacional de Capacitación a Jueces de Paz, con el objetivo de fortalecer sus competencias y conocimientos en materia de funciones notariales.

La actividad fue inaugurada por el Presidente de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, Dr. Otto Verapinto Márquez, quien destacó la relevancia de estas jornadas para garantizar un servicio eficiente y cercano a la ciudadanía.

El primer tema de la capacitación estuvo a cargo de la Dra. Deyanira V. Riva de López, notaria pública de la provincia de Contralmirante Villar, designada por el Colegio de Notarios de Piura y Tumbes, quien expuso sobre las funciones notariales permitidas por la Ley de Justicia de Paz.

Asimismo, el Abg. Khrisnan E. Mogollón Calle, asistente registral de la SUNARP – Piura, instruyó a los jueces y juezas de paz sobre los procedimientos técnicos para el llenado y certificación de actas, así como el manejo adecuado del libro de actas, elementos fundamentales para el ejercicio de sus funciones.

La jornada contó también con la participación de la Abg. Dalila Porras Estrada, coordinadora de la Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz, quien resaltó que estas capacitaciones forman parte de un plan de trabajo ejecutado conjuntamente con la Oficina Nacional de Apoyo a la Justicia de Paz y Justicia Indígena, dirigida por la Dra. Alejandrina Luglio Mallina.

El Poder Judicial resalta la importancia de la capacitación periódica de los jueces y juezas de paz, a fin de asegurar un desempeño eficiente, transparente y ajustado a derecho, en beneficio de las comunidades del Distrito Judicial de Tumbes.

