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Sullana: Módulo Penal realiza jornada extraordinaria con 15 audiencias de procesos inmediatos

La jornada está a cargo del Tercer Juzgado Unipersonal de Sullana y busca fortalecer la celeridad en la atención de procesos penales.

Módulo Penal de Sullana realiza jornada extraordinaria de audiencias. Foto: difusión.
Módulo Penal de Sullana realiza jornada extraordinaria de audiencias. Foto: difusión.
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Como parte de las acciones impulsadas por la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Sullana para fortalecer la organización de los órganos jurisdiccionales, el Módulo Penal de la Corte Superior de Justicia de Sullana viene realizando una jornada extraordinaria de audiencias de Procesos Inmediatos, a cargo del Tercer Juzgado Unipersonal de Sullana.

La jornada está a cargo de la magistrada Milagros Julissa La Torre Vásquez y cuenta con la participación del personal jurisdiccional y administrativo del Módulo Penal. Durante esta jornada se desarrollarán 15 audiencias, programadas desde las 8:30 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde, correspondientes a procesos por el delito de omisión de asistencia familiar (OAF).

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Vicepresidenta del TC visita al presidente de la Corte de Sullana | sullana | La República

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Asimismo, con el objetivo de continuar fortaleciendo la celeridad en la atención de los procesos penales, se ha programado una segunda jornada extraordinaria para el sábado 17 de octubre, en la que se desarrollarán 15 audiencias de Procesos Inmediatos, a cargo del mismo órgano jurisdiccional.

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