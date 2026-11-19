La sede judicial de Nepeña cuenta con un nuevo ambiente destinado al Juzgado de Investigación Preparatoria. El espacio fue inaugurado esta mañana por el presidente de la Corte Superior de Justicia del Santa, Dr. Samuel Joaquín Sánchez Melgarejo, con la participación de diversas autoridades distritales del valle nepeñero.

“Nuestra sede atiende procesos no solo de Nepeña, sino también de los distritos de Samanco, Moro y Jimbe; una población que bordea los cuarenta mil habitantes. Por lo tanto, ellos también merecen una atención pronta y accesible, y este ambiente inaugurado permitirá brindar un servicio de calidad al justiciable de esta zona”, señaló el titular judicial.

Sánchez Melgarejo destacó que se viene trabajando como política de gestión la mejora continua del trato al usuario, lo que incluye la capacitación constante a los magistrados y a los servidores judiciales.

Durante la ceremonia también estuvieron presentes los magistrados Elida Piscoche Alva y Carlos De Paz, jueces de Paz Letrado y de Investigación Preparatoria de Nepeña, respectivamente. Asimismo, se contó con la asistencia de la regidora distrital Graese Francisco Bautista y del gerente edil Luis Saavedra Licera.