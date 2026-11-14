Presidente de la Corte de Lambayeque participó del recibimiento del papa León XIV durante su histórica visita a Chiclayo El presidente de la Corte de Lambayeque, Dr. César William Bravo Llaque, estuvo presente en la ceremonia de recibimiento al papa León XIV a su retorno a la ciudad de Chiclayo, junto a diversas autoridades políticas, militares y eclesiásticas de la Región Lambayeque.

La participación de la máxima autoridad judicial de la región se enmarca en un acontecimiento de singular trascendencia histórica, religiosa y cultural para Chiclayo y todo el territorio lambayecano ya que por primera vez se recibió la visita oficial de un papa.

El Santo Padre arribó este viernes 13 de noviembre a la Base Aérea “Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo”, en donde fue recibido con muestras de cariño, expresiones culturales y la presencia de autoridades locales y regionales. Posteriormente, el pontífice se trasladó a las Pampas de Pimentel, donde presidió una multitudinaria celebración eucarística como parte de su visita apostólica al Perú.

La visita del papa León XIV tiene un especial significado para Chiclayo, ciudad donde ejerció como obispo entre 2015 y 2023, antes de asumir su servicio al frente de la Iglesia católica. Su retorno generó una enorme expectativa entre la población, que acompañó su recorrido en los diferentes lugares que recorrió, con fervor, alegría y demostraciones de afecto.

Durante la ceremonia de recibimiento al Santo Padre, el Dr. César William Bravo Llaque compartió con representantes del Gobierno Regional, la Municipalidad de Chiclayo, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la Iglesia católica, en una jornada que reflejó la unidad institucional de Lambayeque ante este acontecimiento. La presencia de la Corte Superior de Justicia reafirma el compromiso del Poder Judicial con los valores de paz, convivencia, respeto y servicio a la comunidad.

La Corte de Lambayeque reconoce que este encuentro constituye una oportunidad para fortalecer los lazos de fraternidad entre las instituciones y la ciudadanía, así como para reafirmar el sentido de identidad, esperanza y solidaridad que caracteriza a la región. Asimismo, celebra la trascendencia de una visita que proyecta a Chiclayo como un espacio de encuentro, fe y reconciliación.

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque expresa su reconocimiento por la visita histórica del papa León XIV y reitera su compromiso con la promoción de la justicia, la dignidad humana y el bienestar de la población lambayecana. La institución celebra que la comunidad haya vivido una jornada de unión y esperanza, en la que autoridades, fieles y ciudadanos compartieron un momento memorable para la historia de la región.